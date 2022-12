L’Oréal Paris, aggiudicato il premio Standout Woman Award 2022

L’Oréal Paris riceve il premio internazionale Standout Woman Award come “Sustainable Company against violence against women”

L’Oréal Paris ha ricevuto il premio Standout Woman Award 2022 come Sustainable Company against violence against women, conferito dall’Associazione PromAzioni360 di Darfo Boario Terme (Bs), durante la cerimonia di premiazione che si è svolta presso l’Aula Gruppi Parlamentari a Montecitorio. Il premio è stato assegnato a L’Oréal Paris “per aver sviluppato e sostenuto progetti contro la violenza sulle donne, in particolare per il progetto Stand Up, diffondendolo in numerosissime scuole”.

Leader mondiale nel settore della bellezza, L’Oréal Paris è da sempre in prima linea nel sostenere l’empowerment femminile in qualsiasi contesto: "Siamo onorati di avere ricevuto questo importante riconoscimento che ci stimola a continuare lungo il percorso intrapreso a supporto dell’empowerment femminile e contro la violenza sulle donne. La formazione di Stand Up si basa sul metodo delle 5D che insegna a intervenire in maniera sicura quando si è vittime o testimoni di molestie. Contrastare questo tipo di fenomeno è più che mai urgente, visto che soltanto il 25% delle vittime dichiara di aver ricevuto aiuto durante o dopo una molestia", ha dichiarato Elisabetta Debole, Brand General Manager L'Oréal Paris, che ha ritirato il premio. "Abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole nella formazione Stand Up, per sensibilizzare i ragazzi, ma anche gli insegnanti e i genitori, al problema delle molestie nei luoghi pubblici. Proporre la formazione Stand Up agli studenti significa formare un’intera generazione di ragazzi all’autostima, alla sicurezza e al consenso, così da conquistare in dignità e benessere per tutti".

Ad oggi sono oltre 1.200.645 le persone che hanno completato la formazione del programma internazionale “Stand Up contro le molestie nei luoghi pubblici”, lanciato da L’Oréal Paris a marzo 2020, in collaborazione con la ONG internazionale Right To Be (esperta nella lotta contro le molestie di ogni genere) e diffuso in Italia grazie alla collaborazione dell’Associazione Alice Onlus. La formazione si basa sul metodo delle 5D (Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare, Dire) fornendo 5 strumenti semplici ed efficaci per aiutare le persone a intervenire in sicurezza quando sono testimoni o vittime di una molestia in luogo pubblico. Il 97% di chi ha seguito la formazione, dichiara di sentirsi più preparato a intervenire durante le situazioni descritte. Nel 2022 L'Oréal Paris ha accelerato il suo impegno in questo campo, fissando l'obiettivo di formare con il training Stand Up 1,5 milioni di persone nel mondo entro la fine dell'anno.

Il premio Internazionale Standout Woman Award, giunto alla sua VII edizione, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ed è patrocinato da Unioncamere nazionale, l’Ufficio della Consigliera di parità nazionale e da associazioni femminili che hanno preso parte alla Commissione di valutazione, composta da: Anna Maria Gandolfi e Loretta Tabarini (Promazioni360) Francesca Cipriani (Consigliera Nazionale di Parità), Giovanna Guercio (presidente Soroptimist International), Daniela Carlà (coordinatrice di NoiReteDonne), Renata Pelati (presidente nazionale EWMD), Tina Leonzi (presidente fondatrice Moica Donne attive in famiglia).