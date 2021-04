La "bio-sanificazione". Vantaggi dell’ozono per ambienti, persone e alimenti

Le tecnologie sviluppate per far fronte alla problematica costituita dalla lotta al coronavirus stanno per stabilire uno standard di sicurezza che varrà per molti anni a venire. "Quando si parla di ozono non si tratta di semplice sanificazione” ci spiega Pierfrancesco Pati “noi di Prius Management abbiamo per primi parlato alle aziende di bio-sanificazione, per questo siamo immediatamente diventati leader del mercato. Abbiamo scartato tutti i prodotti chimici che lasciavano tracce pericolose negli ambienti. Grazie ai prodotti brevettati e realizzati in Italia dal Gruppo Colombo, nostro partner tecnologico (più precisamente Colombo Green Industries srl ed Ekonore srl) vero antesignano della bio-sanificazione, di cui siamo General Contractor esclusivi, abbiamo potuto fin da subito proporre al mercato i prodotti più innovativi ed efficaci. In particolare, le sanificazioni con ozono sono 2.000 volte più efficaci dei trattamenti tradizionali".

Ozono. Il metodo più efficace

Secondo le sperimentazioni condotte al Policlinico San Matteo di Pavia l’ozono è risultato il metodo di sanificazione più efficace contro il Covid-19 (qui lo studio in dettaglio). Le conclusioni cui sono giunti gli studiosi sono: «L’ozono gassoso, nelle tre concentrazioni di 0,5 ppm, 1 ppm e 2 ppm, ha ridotto significativamente il SARS-CoV-2 dopo 40 minuti di fumigazione su tutte le superfici valutate, incluse la maschera FFP2 e il camice chirurgico».

Del resto è parecchio tempo che sono state verificate in tutto il mondo le proprietà antivirali e antimicrobiche dell’ozono, a partire dai test americani (Vancouver General Hospital) del 2009 in laboratorio e sul campo su superfici dure, porose e nell’aria, con riferimento a 12 diversi ceppi virali, tra cui i coronavirus. Il Ministero della Salute, con protocollo 24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.

I vantaggi

L’ozono è un ossidante molto più potente dei comuni disinfettanti (come cloro e ipoclorito), in grado di raggiungere ottimi risultati anche perché come gas può penetrare in ogni ambiente, dalle strutture sanitarie a quelle industriali e commerciali, sfiorando tutte le superfici critiche difficili da raggiungere con i normali spray liquidi o in altro modo.

L’ozono è ecologico perché, in quanto gas instabile, viene generato in loco e solo quando necessario: al termine di un breve periodo di attesa, negli ambienti lasciati provvisoriamente liberi per perfezionare il processo di sanificazione, l’ozono torna naturalmente al suo originale stato di ossigeno purissimo, conferendo all’area trattata un sentore di pulito e senza lasciare alcun residuo nocivo. Nei grandi alberghi, ad esempio, la sanificazione con ozono elimina anche completamente ogni odore spiacevole, come quello di fumo.vA tutto ciò si aggiunge un vantaggio di grande economicità, non trascurabile quando si prende in considerazione anche l’aspetto dei costi.



Le derrate alimentari

Uno studio della Society of Chemical Industry per valutare l'effetto del trattamento con ozono sui parametri di qualità e sugli enzimi della parete cellulare di alcuni frutti durante la conservazione a 6° C per 13 giorni ha portato a risultati sorprendenti: durante la conservazione a freddo è stato efficace nel diminuire la produzione di etilene e nel ritardare l'ammorbidimento della frutta estendendo il mantenimento della qualità. I frutti erano conservati in cella frigorifera e trattati con 0,15 ppm di ozono gassoso durante il giorno e 0,3 ppm durante la notte; i frutti di controllo, conservati in atmosfera normale, hanno segnalato invece i primi problemi già dal terzo giorno, e problemi ancora maggiori dal nono giorno. Nemmeno confrontabili i risultati al 13° giorno di conservazione.

Un altro studio condotto dallo stesso Istituto specificamente sui kiwi ha dimostrato che il trattamento con ozono migliora l'efficienza del sistema antiossidante e la conservabilità di tali frutti. Il contenuto di composti bioattivi è diminuito e l’ozono ha migliorato le attività della superossido-dismutasi e della catalasi. Questo trattamento ha preservato l'integrità della membrana inibendo l'attività della lipossigenasi e l'accumulo di malondialdeide.

La tecnologia Ekonore

Pierfrancesco Pati

“Non solo nel campo della sanificazione” ribadisce Pierfrancesco Pati “ma per tutti i nostri prodotti abbiamo percorso la strada della massima tutela dell'ambiente e delle persone, proponendo trattamenti biologici, basati su elementi assolutamente naturali, a protezione di aria, superfici, derrate alimentari e ... soprattutto delle persone". L’ozono è un trattamento professionale di sanificazione e disinfezione degli ambienti capace di debellare ogni stadio dell’infestante. Come si può dedurre dalla formula O3, la molecola di ozono è composta da tre atomi di ossigeno ed è fortemente reattiva. È proprio grazie a questa sua reattività che è il più potente disinfettante esistente in natura.

Il rispetto della natura

Il rispetto della natura e l'abbandono dei prodotti chimici a favore di quelli naturali sono diventati due punti chiave nelle scelte dei consumatori al giorno d’oggi. Pesticidi, tumori, malattie: come conferma il crescente numero di pubblicazioni e prove scientifiche, siamo stati esposti finora, direttamente o indirettamente, a miscele di prodotti chimici di sintesi potenzialmente cancerogeni e molto pericolosi per la salute. La priorità deve essere azzerare i pesticidi a favore di alternative sostenibili, naturali ed ecologiche, allo scopo di garantire una migliore qualità della vita.

“I nostri prodotti coprono vasti campi di utilizzo, soprattutto nel monitoraggio e controllo degli infestanti nella filiera agroalimentare” continua Pierfrancesco Pati, CEO di Prius Management “Ma ci occupiamo anche di allontanare volatili, topi, zanzare senza utilizzare mai prodotti chimici, ma soltanto tecniche rispettose della natura e delle persone. La nostra offerta è molto ampia, date un occhio al nostro sito per farvene un’idea”.

Un futuro veramente migliore per tutti noi.

