La Galleria BPER Banca: oltre 12 mila euro raccolti per beneficienza

BPER Banca: quasi 13.000 visitatori per la mostra di Ligabue a "La Galleria BPER Banca", raccolti oltre 12 mila euro

“Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, la mostra a cura di Sandro Parmiggiani ospitata negli spazi modenesi di BPER Banca, ha raggiunto quasi 13.000 visitatori provenienti da diverse città italiane. L’esposizione, prima proposta de La Galleria BPER Banca in ambito contemporaneo, ha registrato in media oltre 220 presenze giornaliere (57 giornate di apertura dal 16 settembre 2022 al 5 febbraio 2023), ospitando più di 500 studenti e studentesse e coinvolgendo oltre 800 persone attraverso le visite guidate condotte nel fine settimana da voci esperte.

"Un risultato straordinario, frutto della rapida evoluzione de La Galleria, realtà culturale corporate di BPER Banca", commenta Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication e del Patrimonio Culturale BPER Banca. "Il percorso, iniziato nel 2017, sta procedendo velocemente verso un riconoscimento nazionale della qualità delle esposizioni, grazie a progetti artistici che ci permettono di far conoscere al grande pubblico il nostro prezioso patrimonio culturale. Ma non solo, la nostra volontà è di andare oltre alla visita in pinacoteca, vogliamo portare all’attenzione dei nostri visitatori e delle nostre visitatrici anche tematiche attuali, come nel caso di Antonio Ligabue, dove abbiamo sottolineato il particolare valore della diversità".

Particolare attenzione è stata riservata alle attività didattiche: visite guidate per i bambini e i ragazzi e laboratori in Galleria, incentrati su tematiche di attualità, quali la giustizia, l’inclusione e la diversità, a partire dalle opere di Ligabue. Uno strumento particolarmente apprezzato è stata la scheda didattica, pensata per coinvolgere tutti i piccoli visitatori arrivati in mostra con la famiglia o con la scuola. In occasione della mostra è stata inoltre lanciata una raccolta fondi a favore dell’Associazione di Promozione Sociale il “Tortellante”, nata a Modena nel 2018 a sostegno dei ragazzi e delle ragazze con disturbo dello Spettro Autistico e delle loro famiglie.

La sensibilità e il supporto di tutti i visitatori, che ritirando una copia del catalogo hanno lasciato un’offerta liberale, ha consentito di raccogliere più di 7.000 euro, ai quali si è aggiunto un contributo di BPER Banca pari a 5.000 euro, per un totale di oltre 12.000 euro, che contribuiranno in maniera significativa alla prossima apertura della Bottega, uno spazio per la vendita diretta al pubblico della pasta fresca e dei tortellini prodotti dai ragazzi e ragazze del Tortellante.

L’esposizione ha presentato al pubblico quattro importanti dipinti di Antonio Ligabue appartenenti alla Collezione BPER Banca, unitamente ad una selezione di opere provenienti da collezioni private, per rappresentare i principali filoni cui si è dedicato l’artista: dalle lotte senza tregua tra gli animali selvaggi agli autoritratti, fino alle scene di lavoro nei campi, nelle quali si fondono realtà dello sguardo e memorie della patria perduta. Inaugurata in occasione della ventiduesima edizione di festivalfilosofia, dedicato al tema della Giustizia, la mostra ha voluto ripercorrere la vicenda biografica di Antonio Ligabue, dall’esilio dalla Svizzera fino ai ricoveri forzati in ospedale psichiatrico. BPER Banca si impegna, infatti, da tempo nel combattere ogni forma di pregiudizio tramite progetti e azioni volti alla valorizzazione della diversità e dell’inclusione.

Per la mostra, è stata attivata un’importante collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, nell’organizzazione della tavola rotonda “Antonio Ligabue in viaggio, da Modena a Reggio Emilia”, conclusasi con il trasferimento del grande “Autoritratto con cavalletto” di BPER Banca dalla Galleria a Palazzo Magnani, per essere parte anche dell’esposizione intitolata “L’arte inquieta. L’urgenza della creazione” (aperta al pubblico fino al 12 marzo 2023). Questa attività rientra in un network più esteso di relazioni con altri enti culturali del territorio che La Galleria promuove in un’ottica di apertura, condivisione, vicinanza ai territori e alle persone.