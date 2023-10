La Marzocco: prima nella classifica Best Workplaces for Blue Collar 2023

La Marzocco, per il secondo anno consecutivo tra i Best Workplace Italia: è prima nella classifica Best Workplaces for Blue Collar 2023

La Marzocco, azienda toscana produttrice di macchine da caffè espresso artigianali, ha raggiunto la vetta nella classifica Best Workplaces for Blue Collar 2023 realizzata da Great Place to Work Italia, dedicata alle aziende italiane considerate un’eccellenza per la qualità dell’ambiente di lavoro nel reparto produzione. La Marzocco, per il secondo anno consecutivo annoverata tra i Best Workplace Italia, si è posizionata al primo posto della classifica grazie alla cura e all’attenzione dedicate al benessere delle proprie persone, alla capacità di garantire un’esperienza lavorativa in grado di sviluppare il potenziale di ognuno e per il costante lavoro rivolto alla creazione di un forte senso di comunità interno e spirito di squadra.

“Si tratta di un premio che ci rende particolarmente soddisfatti e che riconosce la bontà della nostra strategia volta a perseguire quell’umanesimo industriale, caratterizzato dall’eccellenza nella qualità dei rapporti con le persone nell’ambiente lavorativo, così come nella realizzazione di prodotti artigianali Made in Italy”, ha commentato Guido Bernardinelli, Ceo di La Marzocco. “Vogliamo condividere questo riconoscimento come sempre con l’intero team La Marzocco, a cui va il merito di lavorare costantemente per trovare la perfetta armonia tra risultati aziendali e benessere della gente”.

L'azienda ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di miglioramento in termini di organizzazione, ripensando sia gli spazi e le postazioni di lavoro, sia i ruoli interni all’organizzazione produttiva, introducendo nuove linee di produzione e applicando i metodi “lean” per una produzione più efficiente e snella.

A fronte del riconoscimento, Michela Nardini, HR Manager La Marzocco, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questo importante risultato. Ricevere un riconoscimento così prestigioso che si basa sull’opinione dei nostri dipendenti non può che essere gratificante e confermare che il nostro impegno di valorizzazione delle risorse è percepito internamente. Continueremo a investire nella cura e attenzione dei dipendenti e a trasmettere loro un senso di comunità e spirito di squadra con l’obiettivo di porre sempre al centro le nostre preziose risorse”.