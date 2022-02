La Scala Società tra Avvocati, quattro nuovi partner nel team

La Scala Società tra Avvocati, nel team entrano Penta, Pisaneschi, Borgini e Gerunda

La Scala Società tra Avvocati annuncia l’ingresso di una squadra di quattro nuovi soci, due Partner e due Lateral Partner, arrivando così a quota 26 partner.

Mariaserena Penta, Partner, in La Scala dal 2015, fa parte del team NPLs e fornisce assistenza a primari istituti bancari e servicer nella gestione di portafogli di crediti NPLs e UTP, sia in outsourcing sia in affido legale. Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, supporta la clientela in tutte le attività di recupero del credito, sia giudiziale sia stragiudiziale: dalla valutazione della strategia di recupero e dalla redazione di business plan, passando per l’organizzazione dell’attività gestoria e delle attività collaterali, fino alla reportistica correlata.

Si unisce allo Studio anche Niccolò Pisaneschi. In La Scala dal 2019, è Partner responsabile della practice Affari e Coordinatore del Progetto UTP. All’interno dell’area Imprese si occupa in special modo di operazioni straordinarie e dell’impatto della normativa di riferimento sulla gestione dei Non Performing Exposures. Assiste istituzioni finanziarie e imprese in operazioni di private equity, di leveraged/management buy-out e di ristrutturazione societaria. È professore associato di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi di Siena, ed autore di articoli e approfondimenti in tema di diritto processuale civile per le maggiori testate di settore. Entra con lui l’Associate Simone Mascelloni, che si occuperà delle attività relative al Regulatory.

Tra i Lateral Partner, si unisce allo Studio Matteo Borgini, che fonde il suo Studio di Varese con La Scala Società tra Avvocati, integrando l’attività di Litigation, insieme all’Associate Pasquale Parisi. Borgini da quasi vent’anni si occupa di diritto civile e processuale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Fornisce, inoltre, assistenza a primarie società in ambito assicurativo, immobiliare e in tutte le problematiche connesse a danno e responsabilità civile.

Infine, si unisce allo Studio Stefano Gerunda, come Lateral Partner e responsabile del Team di Diritto Penale. Gerunda presta in particolare consulenza e assistenza, sia in sede stragiudiziale che in quella giudiziale, in tutti gli ambiti del diritto penale d’impresa, nonché in materia di compliance ex d.lgs. 231/2001, di prevenzione del rischio penale in operazioni straordinarie, di assistenza ai membri dei board, dei collegi sindacali, degli organismi di vigilanza. Da anni assiste istituti di credito, nazionali ed internazionali, anche per il recupero dei crediti vantati su beni sequestrati nell’ambito di procedimento penale e di prevenzione (D.lgs 159/2011). Dal 2018 è Professore a contratto nelle materie penali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gerunda porta con sé anche l’Associate Andrea Caprioglio, con il quale si occuperà del team Penale.

La Scala Società tra Avvocati, nelle sue 8 sedi italiane, conta su 315 risorse, comprendendo 214 professionisti e uno staff di 101 persone.