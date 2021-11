La sfida digitale del Pnnr vale 48miliardi. Appuntamento al CAE di Vicenza

48 miliardi. Tanto vale la sfida digitale del Pnnr, un autentico pilastro delle politiche di ripresa e resilienza. A che punto sono i progetti, quali sono gli ostacoli strutturali, come stanno affrontando le opportunità le imprese italiane? La cultura dell’innovazione è chiamata a una profonda e radicale trasformazione in tutti i processi organizzativi e produttivi.

Il tutto nell'ambito di un nuovo imperativo generazionale: una reale sostenibilità.

L’appuntamento è all’International CAE Conference and Exhibition di Vicenza dal dal 17 al 19 novembre, l’evento più importante in Europa quando si parla di simulazione digitale nei processi produttivi, nella ricerca, nella filiera industriale.

Una ‘rivoluzione’ digitale che investe tutti i Paesi ma che per l’Italia può rappresentare un salto di qualità decisivo: cambiare cultura d’impresa significa rivedere la logica della concorrenza, le strategie relative alle competenze, le gerarchie che governano i processi di progettazione.

Il tutto nell'ambito di un nuovo imperativo generazionale: una reale sostenibilità.

CAE International sarà l’occasione per fare il punto sugli investimenti del PNRR sul tessuto delle imprese e nei territori. Nella mattinata di apertura, una tavola rotonda condotta dal giornalista Luca De Biase vedrà la partecipazione del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Anna Ascani con un focus sulla transizione digitale e i tempi del PNNR con particolare attenzione al mondo dell’industria privata. Parteciperanno anche il Presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Pietro Girotto, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Veneto Roberto Marcato, il Sindaco di Vicenza Francesco Russo.

Capire come utilizzare le tecnologie chiave in modo sostenibile, in modo armonioso, organico, coordinato e proporzionato agli obiettivi specifici dell'organizzazione e per reperire le competenze necessarie, creando o acquisendo loro – per sfruttare queste tecnologie al massimo delle loro potenzialità.

Questa è la sfida per le aziende italiane, e non solo.

CAE è un’evento di Enginsoft, società italiana leader del settore, guidata dall’Ingegner Stefano Odorizzi.

Tra i tanti ospiti, anche Paolo Bellutta , membro del Mars Science Laboratory della NASA , il programma spaziale che ha portato diversi rover ad esplorare Marte, parlerà delle sue esperienze come navigatore remoto sul Pianeta Rosso in una coinvolgente presentazione ispiratrice che mescola la sua vasta esperienza tecnica con l'appetito per avventura.