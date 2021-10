La start-up Ricehouse vince il premio WPP Innovators 2021

È tornata in presenza la quarta edizione del premio dedicato alle start-up creato da WPP e Amici della Triennale. Ittinsect si aggiudica il Premio Speciale Sostenibilità.

Il premio creato da WPP, leader mondiale nei servizi di marketing e comunicazione, e Amici della Triennale, l’associazione no profit di privati e imprese che sostiene le attività di Triennale.

Il riconoscimento, che dopo l’edizione in digitale del 2020 è tornato a essere assegnato da una platea in presenza, vuole premiare le start-up italiane che si sono contraddistinte per ingegno e innovazione, applicando la componente tecnologica anche ad ambiti più tradizionali. Un comitato scientifico ha selezionato le cinque start-up finaliste per le categorie Comunicazione, Cultura, Design/Architettura, Fashion e Food, mentre una giuria composta da 150 tra imprenditori, business angel, giornalisti, accademici ed esponenti del mondo dell’innovazione durante la cerimonia in Triennale ha votato Ricehouse come start-up vincitrice di WPP Innovators 2021.

Ricehouse, startup Innovative e società benefit che trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali naturali per la bioedilizia, è stata fondata nel 2016 da Tiziana Monterisi (architetto specializzato in bioecologica) e Alessio Colombo (geologo). La startup, tra le più innovative nel campo delle costruzioni, realizza una linea completa di prodotti edili trasformando gli scarti della produzione risicola, altrimenti destinati a essere bruciati, perché inadatti all’allevamento. Grazie alla miscela di calce, lolla e paglia, i materiali firmati Ricehouse sono leggeri, altamente termici, traspiranti, sani, formaldeide free e 100% made in Italy. Inoltre, essendo completamente naturali, i prodotti della startup arrivati a fine vita non andranno ad impattare sull’ambiente, in quanto biocompostabili e biodegradabili.

Ricehouse riceverà in premio un percorso di coaching di comunicazione a 360° da parte dei professionisti del gruppo WPP. “Insieme ad Amici della Triennale e Triennale Milano, vogliamo contribuire a creare uno stimolo per l’innovazione e il pensiero creativo con un premio annuale giunto alla sua quarta edizione – ha commentato Massimo Beduschi, WPP Chairman in Italia - Anche quest’anno siamo stati sorpresi da realtà incredibilmente innovative che uniscono idee brillanti applicate a creatività e ingegno in settori simbolo del made in Italy: dalla moda alla cultura al food, passando per il design e la comunicazione. Siamo orgogliosi di poter accompagnare la crescita delle start-up vincitrici di WPP Innovators 2021 con i servizi di consulenza nel marketing e comunicazione a cura dei tanti talenti che lavorano all’interno del nuovo WPP Campus di Milano”.

“Con la nostra partecipazione alla quarta edizione del premio dedicato alle start-up” – sottolinea Elena Tettamanti Presidente degli Amici della Triennale” - si conferma l’attenzione della nostra Associazione verso i temi dell’innovazione e della sostenibilità secondo un approccio trasversale che tocca i settori della comunicazione, della cultura, del design, della moda e dell’alimentazione.

È motivo di grande soddisfazione ribadire con questa iniziativa il nostro modello di mecenatismoculturale attento anche al mondo dell’impresa. Siamo lieti di aver condiviso con WPP questo progetto anche nel 2021 e di aver consolidato il nostro rapporto di collaborazione”.

Di seguito le cinque finaliste in gara per WPP Innovators 2021:

 Comunicazione: Kampaay

 Cultura: Futurely

 Design/Architettura: Ricehouse

 Fashion: Endelea

 Food: Farmelody

Il Comitato Scientifico che ha valutato le candidature e selezionato le start up arrivate in finale è

composto da Alberto Calvo (Value Partners Mgmt Consulting), Michele Costabile (LUISS),

Massimiliano D’Amico (Be-Come/Gli Irragionevoli), Marco Gaiani (serial entrepreneur/investor),

Roberto Lombardi (Venture Capitalist), Francesco Perrini (Bocconi), Fabio Ranghino (Ambienta

Sgr), Elena Tettamanti (Presidente Amici della Triennale), Elena Vitale (Imprenditrice e Business

Angel, IAG member - Italian Angels for Growth). Per WPP hanno partecipato Massimo Beduschi

(WPP Chairman in Italia), Viola Gualini (WPP Business Director in Italia) e Alberto Bottalico (Chief

strategy officer BCW Italy).