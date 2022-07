LG ottiene la certificazione per il robot Safety Control

LG conferma il suo primato nel campo della tecnologia di sicurezza dei robot: è la prima al mondo a ricevere la certificazione ISO 13849-1

LG Electronics ha nuovamente mostrato le sue competenze in ambito tecnologico e il suo impegno nel dar forma a innovazioni sicure e orientate a una qualità superiore della vita, diventando la prima azienda al mondo a ricevere la certificazione ISO13849-1 per il suo modulo di controllo della sicurezza utilizzato nei robot di servizi in mobilità. Questa nuova certificazione si applica ai controller di sicurezza avanzati per robot ed è stata rilasciata da Det Norske Veritas (DNV), un ente internazionale di registrazione e classificazione con sede in Norvegia.

Il controller di sicurezza per robot recentemente sviluppato da LG assicura i più alti livelli di sicurezza operativa e affidabilità attraverso la gestione diretta delle impostazioni dei robot, il monitoraggio dei loro sensori in tempo reale e la capacità di decelerare o bloccare il movimento nel caso in cui vengano rilevate delle situazioni di pericolo. Composto da un solo modulo, il controller di sicurezza di LG vanta un significativo beneficio rispetto ai modelli tradizionali: si può facilmente riadattare alle caratteristiche specifiche di ogni robot e alle esigenze specifiche di ogni applicazione.

Se fino ad oggi i produttori dovevano analizzare e valutare ogni singolo aspetto della sicurezza funzionale per ciascuno dei robot prodotti, grazie ai sofisticati controller di LG la valutazione non avverrà più in questo modo. Questo cambiamento contribuirà ad aiutare l’azienda a convalidare e lanciare, in maniera più rapida rispetto a prima, nuovi robot come per esempio i robot di LG CLOi ServeBot e CLOI GuideBot.

Pioniere nell’industria robotica, LG ha raccolto numerosi dati e ha sviluppato in tutti questi anni di continua innovazione una conoscenza approfondita dell’argomento, riuscendo a introdurre una gamma di soluzioni robot pensate per utilizzi specifici all’interno di hotel, ospedali o ristoranti, sfruttando inoltre le sue diverse capacità tecnologiche anche nel campo dei sistemi di guida autonoma, dei sensori, dell’intelligenza artificiale e delle macchine fotografiche.

Di recente, LG ha annunciato il proprio ingresso definitivo nel mercato dei robot per la logistica con il lancio di LG CLOi CarryBot, sviluppato in collaborazione con CJ Logistics, una delle principali aziende di consegne e trasporti della Corea del Sud.

“Con la diffusione dell’uso dei robot per usi commerciali e industriali, il settore della tecnologia di sicurezza dei robot acquisisce sempre più rilevanza”, ha affermato Baek Seung-min, head of the Advanced Robotics Lab presso LG Electronics. “Ci stiamo facendo strada in questo settore, contando sulle nostre solide conoscenze tecnologiche e su una concreta esperienza nella robotica applicata con l’obiettivo di offrire il massimo livello di sicurezza funzionale per la prossima generazione di robot autonomi.”