Lidl Italia riconosciuto Top Fresh Retailer per il quarto anno consecutivo

Lidl Italia ottiene per il quarto anno di seguito il riconoscimento “Top Fresh Retailer” nella categoria “Sicurezza Alimentare”

Lidl Italia si conferma per il quarto anno consecutivo ai vertici della sicurezza alimentare, ottenendo nuovamente il prestigioso riconoscimento “Top Fresh Retailer” nella categoria “Sicurezza Alimentare”. Il premio, assegnato dalla rivista specializzata Fm - Fruitbook Magazine, è il risultato di un’indagine condotta tra i principali produttori e fornitori italiani di ortofrutta, che hanno individuato Lidl Italia come punto di riferimento nel settore.

Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti & Marketing di Lidl Italia, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo: “È un grande orgoglio ricevere nuovamente il premio Top Fresh Retailer nella categoria ‘Food Safety’. Questo riconoscimento corona anni di quotidiano lavoro sulla qualità e la sicurezza dei nostri prodotti attraverso un sistema integrato fatto di prevenzione, controlli e verifiche programmate e strutturate. Il processo ha inizio dall’attenta selezione dei fornitori ai quali, oltre al rispetto di elevati standard qualitativi, richiediamo la certificazione GlobalGAP, il cui protocollo garantisce produzioni sicure, tracciabili e rispettose dell’ambiente. Sapere che questo premio ci viene assegnato dai fornitori lo rende ancora più significativo perché solo attraverso una collaborazione trasparente possiamo garantire ai clienti prodotti non solo di altissima qualità, ma anche controllati e sicuri”.

L’indagine, condotta da Fm - Fruitbook Magazine in collaborazione con SGMarketing, azienda specializzata in strategie per il settore alimentare, ha coinvolto un campione di 100 tra i più qualificati fornitori di ortofrutta operanti nella grande distribuzione organizzata. Oltre a individuare i retailer più virtuosi, il sondaggio ha permesso di raccogliere suggerimenti per migliorare la redditività del settore e l’efficienza della gestione dei reparti ortofrutta.

Questo riconoscimento non solo premia l’eccellenza di Lidl Italia, che con i suoi oltre 750 punti vendita si conferma leader nella grande distribuzione, ma rappresenta anche uno stimolo per tutto il comparto a migliorare continuamente standard e pratiche nel settore ortofrutticolo.