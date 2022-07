Life Source, il polo Esg che insegna a Bergamo la sostenibilità

La sostenibilità conviene? E la costruzione di un albergo totalmente eco-compatibile, ligio alla dottrina Esg, può davvero garantire un miglioramento anche della redditività? La domanda rimane ancora senza una risposta definitiva. Ci sono però due certezze: la prima è che essere Esg compliant garantisce un migliore accesso anche al sistema creditizio perché le banche hanno bisogno di innalzare la propria sostenibilità. La seconda è che l’inflazione dovuta anche al balzo del prezzo dell’energia rimarrà con noi come sgradito ospite ancora a lungo. Per questo abbiamo chiesto ad Arturo Lopez Spajani, direttore generale del Polo Life Source di Bergamo, di raccontare la sua esperienza. Il Life Source è un polo ricettivo alle porte di Bergamo che ha fatto della sostenibilità il proprio tratto, tanto da essere certificato Leed Gold, per la stagione calda propone nuove esperienze immersive per il benessere del corpo e dell’anima e per l’appagamento del palato. Tutte le iniziative sono tese a valorizzare il territorio promuovendone le bellezze in chiave eco. Spazio dunque a circuiti guidati in ebike per conoscere Bergamo in chiave healthy e a pause di gusto affidate a menù stagionali che puntano anche su prodotti locali.

Avete vissuto sulla vostra pelle l'incremento delle bollette: senza gli investimenti per rendervi sostenibili ed ecocompatibili avreste rischiato costi ancora più sostenuti. Dunque la sostenibilità "conviene"?

La convenienza è un concetto a mio avviso relativo in base all'orizzonte temporale che si considera. Posso dire che la nostra è stata una scelta consapevole che guardava nel 2019 e guarda oggi al futuro per essere "Esg compliant" ed introdurre un concetto unico di ospitalità sostenibile in Italia che non tutti riescono a cogliere. Nella costruzione abbiamo dovuto realizzare una cabina di media tensione per "alimentare" l'edificio. Le bollette durante i mesi invernali sono letteralmente raddoppiate dall'autunno all'inverno. Quantificare i costi in fase di relazione è complesso posso dire che i canali sono del 40% più grandi rispetto ad un edificio in classe A, e che sono presenti multimetri e calorimetri per il calcolo del consumo energetico per piano e nelle tre sezioni di piano. Quando a Marzo 2020 in pieno Covid abbiamo confermato il bando per gli impianti mai ci saremmo immaginati che gli investimenti necessari per essere al passo coi tempi ed ottenere la certificazione Leed Gold si sarebbero resi indispensabili a causa di un'esplosione del costo del prezzo del gas. Una realtà come la nostra in pieno Covid può negoziare una volta all'anno un contratto take or pay con un broker energetico ed era impossibile prevedere i consumi a settembre quando abbiamo aperto con il covid ed una ripresa molto sinusoidale nella domanda per cui siamo rimasti esposti al mercato spot. Grazie al sistema di Power Management installato di Schneider abbiamo ridotto i consumi del 30% nei primi mesi dell'anno, il sistema va ancora affinato, ma siamo sulla buona strada.



Che tempi vi attendete per andare a break even con gli investimenti profusi?

Dipende in realtà molto dalla domanda, che rimane sinusoidale, e che per una città come Bergamo che vive ancora molto di luce riflessa da Milano si dovrà attendere l'autunno per capire quale è il vero livello di attività post covid. Posso condividere che il finanziamento ha una durata di 15 anni. Il contesto inflattivo che oggi stiamo vivendo complica non poco la situazione che, se sulla carta potrebbe essere favorevole all'investimento, in realtà si scontra con un incremento del costo di gestione lato energia, della mano d'opera, introvabile, che richiede incrementi anche del 20%, altro che ccnl, e degli alimenti che colpiscono negativamente la marginalità dell'attività ristorativa che dal lato della domanda è frenata dai costi vivi che le famiglie devono affrontare ogni giorno, si veda la benzina a 2 euro, e dalla inelasticità dei salari e del mercato del lavoro. Pressioni che il nostro paese probabilmente vivrà su larga scala in campagna elettorale dopo l'estate.



Il sistema bancario ha capito la novità del Life Source e vi ha sostenuto o, al contrario, ha temuto l'eccesso di innovazione?

Il sistema bancario oggi tende a premiare gli investimenti green perché alzano il rating Esg dell'istituto di credito. Detto ciò, quando abbiamo negoziato le linee di credito nel 2018 erano molti i portafogli di hotel in vendita. Il "real estate" vista la bassa inflazione e le tante non performing loans, non era visto di buon occhio in un mercato con eccesso di offerta ed una revisione importante dei parametri di LTV delle banche.



E le autorità locali hanno compreso le vostre esigenze?

Ci sono volute tre amministrazioni comunali per posare la prima pietra di una realtà che doveva essere pronta per l'expo, che è stata aperta a settembre 2021 e che oggi occupa 38 persone, tra diretti ed indiretti, di cui oggi oltre il 60% sono donne e che a regime potrebbe impiegare almeno una cinquantina.



Avete un grande vantaggio competitivo derivante dall'essere "primi": come intendete mantenerlo?

Il polo ricettivo Life Source, è il primo ad essere certificato Leed Gold in Italia, è corretto. Sta a noi sicuramente l'onere di spiegare ad un consumatore attento cosa significa essere una struttura ricettiva con un "low carbon foot print", con al proprio interno un hotel quattro stelle superior che fa dell'accoglienza del proprio ospite in modo sostenibile la propria missione. Questo non dimentichiamo che si scontra con un mercato dell'ospitalità quattro stelle già esistente a Bergamo dove noi rappresentiamo il 18% delle camere disponibili che per coprire i costi fissi fa purtroppo della leva prezzo il principale strumento in un mercato privo di regolamentazione e norme di sicurezza nei Bed and Breakfast. I tre punti ristorativi, che caratterizzano la food experience della Life Source con il ristorante gourmet Le Terre guidato dallo chef stellato Enzo Pettè che punta al local sourcing delle materie prime arricchiscono un'offerta che oggi deve essere sempre più incentrata sulla esperienza immersiva che l'ospite deve poter vivere e riconoscere. Esperienza che nelle prossime settimane si arricchirà anche dei servizi della Life Clinic, un progetto, con 5 studi medici di ed una sala operatoria in classe 7 in grado di ospitare interventi di bassa e media complessità, per essere sempre più all'avanguardia e guardare serenamente al futuro in un contesto poliedrico dove il cliente business, leisure e medicale si troveranno sempre a proprio agio.