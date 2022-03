Linkem e Sirti, partnership rafforzata per il System Integration

Cioli (Sirti): “Metteremo a fattor comune l’esperienza del nostro team, basato sulla sinergia tra competenze tecnologiche e track-record nel networking”

Linkem, operatore 5G leader nel settore della banda ultralarga wireless, ha rafforzato l’accordo quadro con Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete, per i servizi di integrazione.

Già partner di Linkem per la fornitura di apparati e per i relativi servizi di manutenzione, Sirti supporterà l’operatore anche con i propri servizi di integrazione relativi alle soluzioni tecnologiche dedicate alle PMI e al mondo business, facendo leva sulle proprie competenze digitali e su una presenza capillare su tutto il territorio italiano.

Il programma di transizione al 5G di Linkem, che ha già realizzato la più estesa rete di accesso wireless proprietaria e la prima rete 5G FWA stand alone a livello europeo, è finalizzato ad accelerare la digital transformation e migliorare i benefici attesi per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni nel nostro Paese.

Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem ha dichiarato: “Linkem è in un momento molto importante della sua storia, in cui le nostre risorse sono concentrate sull’evoluzione della rete e dei servizi al 5G. L’accordo con Sirti si basa sulla fiducia in una importante realtà italiana che vanta una significativo expertise nella costruzione di reti di telecomunicazioni e nella gestione di progetti complessi.”

Laura Cioli, Amministratrice Delegata di Sirti, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di continuare a lavorare al fianco di un player innovativo come Linkem, che opera in un settore cruciale per la trasformazione digitale delle imprese italiane e del paese stesso. Metteremo a fattor comune l’esperienza del nostro team, basato sulla sinergia tra competenze tecnologiche e track-record nel networking”.