Lottomatica, nel I trimestre 2024 ricavi in crescita a 440 milioni di euro

Lottomatica, a marzo 2024 raccolta in crescita del 20%: ricavi a 440 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group ha approvato il Bilancio consolidato intermedio abbreviato per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2024. Il periodo è stato chiuso con ricavi pari 440,08 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 422,26 milioni ottenuti nei primi tre mesi dell’anno precedente. In calo invece il margine operativo lordo adjusted, passato da 155,77 milioni a 149,52 milioni di euro (-4%); di conseguenza, la marginalità è scesa al 34%. Lottomatica ha chiuso il trimestre con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 28,61 milioni di euro, rispetto ai 41,8 milioni di euro contabilizzati nel 1° trimestre del 2023; l'utile netto rettificato è stato pari a 49,66 milioni.

A fine marzo 2024 l'indebitamento netto di Lottomatica era pari a 1,22 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,25 miliardi di inizio anno. Nel trimestre il flusso di cassa operativo è stato pari a 110,1 milioni di euro, rispetto ai 138,5 milioni dello stesso periodo del 2023, a causa del decremento dell'Adjusted EBITDA e dei maggiori pagamenti per le concessioni. Lottomatica ha confermato le stime finanziarie per l'esercizio in corso. In particolare, il management stima ricavi tra 2,02 e 2,07 miliardi di euro e un EBITDA adjusted tra i 680 e i 700 milioni di euro.

Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica Group, ha commentato: “Nel primo trimestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita organica, anche grazie ad un trend di mercato che continua ad essere molto positivo, con ricavi ed EBITDA che hanno registrato una crescita a doppia cifra su base annua (a payout normalizzato). Abbiamo completato con successo l'acquisizione di SKS365 ad aprile 2024 e di conseguenza aggiornato la guidance, e continuiamo a lavorare su una solida pipeline di bolt-on M&A”.