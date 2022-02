Lottomatica, Picardi external communication senior manager

Da Mediaset a Formiche.net, chi è Andea Picardi neo external communication senior manager di Lottomatica

Andrea Picardi, giornalista professionista di 37 anni, è stato scelto da Lottomatica per il ruolo di external communication senior manager, a partire dalla prima metà di marzo 2022. Picardi ultimamente ha ricoperto il ruolo di direttore della comunicazione e poi quello di segretario generale dell’Istituto per la Competitività (I-Com). Lo scrive il sito di Comunicazione PrimaOnline.

Laureato in Giurisprudenza, con un Master in Relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa, Picardi ha iniziato il suo percorso professionale nell’ambito della televisione, come redattore del telegiornale e in seguito come conduttore dei programmi di approfondimento dell’emittente T9, per poi approdare alla redazione giornalistica del Tg5.

Successivamente ha lavorato nella redazione di Formiche.net, testata su cui continua a scrivere. Negli ultimi anni Picardi si è specializzato anche sui temi legati ai servizi pubblici, agli appalti e alle infrastrutture, di cui scrive su alcune riviste di settore tra cui il Consulente Immobiliare del Gruppo Sole 24 Ore.