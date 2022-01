Poste, stoccata di Del Fante a Enel: verso l'acquisto di Lottomatica. Rumors

L'operazione rafforzerebbe la rete PostePay di Poste Italiane

Continua il botta a risposta a distanza tra Enel e Poste Italiane. E presto la saga potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da Milano Finanza la società guidata da Matteo Del Fante starebbe valutando l'acquisizione del 100% di Lis Holding, Lottomatica Italia Servizi, società che fa capo interamente a Igt Lottery e che controlla a sua volta il 100% di Lis Pay, attive nel processing per conto terzi ma anche nei servizi di pagamento e moneta elettronica.

Come ricostruito da MF a marzo dell'anno scorso Poste Italiane ha annunciato a sorpresa che nel 2022 sarebbe entrata nella distribuzione di luce e gas per conquistare 1,5 milioni di clienti. Un'operazione che secondo gli addetti ai lavori non sarebbe stata gradita da Enel.

La quale, secondo alcuni, avrebbe risposto alle mosse di Poste accelerando sui servizi digitali, già avviati con Enel x attraverso l'acquisizione di Mooney ( leggi qui per saperne di più ). Operazione a sua volta poco ben vista da Poste che già opera nel settore con la controllata Postepay.

E proprio in questo quadro "conflittuale", si starebbe quindi aprendo un nuovo dossier: secondo MF la società di Del Fante avrebbe affidato all'advisor Ubs la valutazione dell'acquisto del 100% del capitale Lottomatica Italia Servizi, competitor di Mooney sui servizi erogati attraverso la rete di bar e tabaccai italiani.