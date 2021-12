Enel in tandem con Intesa Sanpaolo conquista Mooney

Le mire del colosso elettrico nel sistema dei pagamenti fintech per il cross-selling di servizi

Enel conquista Mooney, la ex-Sisal Pay, società di pagamenti nata da uno scorporo di Sisal. Il gruppo guidato da Francesco Starace mette a segno l'operazione in alleanza con Intesa Sanpaolo, già azionista di minoranza della società fintech controllata dal private equity Cvc Capital. Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che i consigli di amministrazione di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato il via libera all'operazione.

Lo schema prevede che i due gruppi, che oggi controllano il 30% tramite Banca 5, abbiano ciascuno una quota attorno al 50%. Il gruppo Cvc Capital esce invece totalmente dalla compagine, monetizzando l'investimento, Mooney sarebbe stata valutata 1,5 miliardi di euro. Advisor finanziari dell'operazione sono stati Rothschild e Deutsche Bank. L'alleanza fra la società elettrica guidata da Francesco Starace e la banca amministrata da Carlo Messina, punta a creare un nuovo campione nel fintech.

Enel sta infatti schiacciando sull'acceleratore per potenziare le attività fintech di Enel X Pay, piattaforma per pagamenti nuovo attore del settore. Mooney è uno dei vettori che muove molte transazioni sulle bollette di tutte le utility e non solo, sia in modo digitale che attraverso i punti fisici. Anche quelle di Enel.

Evidente qual è il punto di partenza dell'operazione: accentrare il controllo del pagamento dei bollettini e attraverso questo, e non solo questo, fidelizzare i clienti e attirarne altri per vendere altri servizi finanziari e assicurativi oppure guardare ai pagamenti per la mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica.