Scommesse sportive online, Lottomatica rimane in cima al podio degli operatori

Scommesse sportive online, il business ha sfiorato 81,4mln di euro: Lottomatica resta in testa agli operatori

Ad agosto la spesa nelle scommesse sportive online ha sfiorato 81,4 milioni di euro, un dato in crescita rispetto ai 69,5 milioni dell'agosto dello scorso anno. Così come a luglio, anche nel mese di agosto la “nuova” Lottomatica si conferma in testa tra gli operatori di scommesse sportive online, con una quota di mercato per la spesa che raggiunge il 16,74%, in linea con il mese precedente.

Sul secondo gradino del podio troviamo Snaitech, che compie un ulteriore balzo in avanti dello 0,18% e supera il 14,4% di market share, seguita da Bet365 (12,94%) e Sisal, che si attesta al 12,46%. Subito dietro Planetwin365 (10,48%), Eurobet, che cresce di oltre un punto percentuale attestandosi al 10,39%.

Alle spalle delle sei grandi “sorelle” spicca E-Play24, stabilmente in Top Ten con una quota mercato che supera il 2,4%. Segue Bwin, che sale al 2,23%.

In luce anche Betaland con una quota mercato dell'1,24% (in crescita dello 0,24%), Vincitù con l'1% di market share, ed Unibet, che migliora dello 0,24% sul mese precedente (quota mercato 0,48%). Ecco come gli operatori di scommesse sportive online si sono divisi, in termini di spesa dei giocatori, il mercato ad agosto:

QUOTA MERCATO OPERATORI 16,74% LOTTOMATICA 14,45% SNAITECH 12,94% BET365 12,46% SISAL 10,48% PLANETWIN365 10,39% EUROBET 2,44% E-PLAY24 2,23% BWIN 1,76% WILLIAM HILL 1,28% POKERSTARS 1,24% BETALAND 1,17% NEWGIOCO 1,07% BETFAIR 1,06% BGAME 1,00% VINCITU' 0,95% 888 0,83% REPLATZ 0,81% BETPOINT 0,76% BETFLAG 0,70% STANLEYBET 0,63% SCOMMETTENDO 0,56% BETITALY 0,48% UNIBET 0,38% DOMUSBET 0,36% SCOMMESSEITALIA 0,31% SOGNO DI TOLOSA 0,29% VITTORIABET

Elaborazione: Agimeg su dati ADM