Lutech Advanced Solutions: confermata nuovamente 'Great Place to Work'

Lutech Advanced Solutions: per il terzo anno consecutivo l’azienda viene riconosciuta come 'Great Place to Work'

Lutech Advanced Solutions si riconferma nuovamente Great Place to Work. L’indagine svolta da Great Place to Work Italia ha coinvolto tutti i dipendenti dell’azienda: con un tasso di adesione di oltre l’80%, l’azienda ha ottenuto per la terza volta consecutiva la prestigiosa certificazione. I principali aspetti emersi durante la ricerca, e che hanno valso il riconoscimento, hanno riguardato la stima e la trasparenza ad ogni livello, l’efficacia dei processi di ingresso in azienda e l’orgoglio personale per i risultati ottenuti nell’ultimo anno.

“Lutech Advanced Solutions si riconferma Great Place to Work per il terzo anno consecutivo. Siamo felici che tra i punti di forza indicati dai colleghi si evidenzino l’orgoglio per il percorso del Gruppo Lutech nell’ultimo anno, la fiducia nel management e la capacità di accogliere e vivere l’azienda, trasmettendo valori ed identità. Elementi fondamentali per una realtà in continua crescita, in Italia e all’estero", ha commentato Giuseppe Di Franco, Group CEO di Lutech.

La certificazione avviene a completamento di un anno particolarmente significativo per la storia recente dell’azienda e della sua organizzazione: nel marzo 2023, infatti, Lutech Advanced Solutions è entrata nel Gruppo Lutech, con un importante percorso di sviluppo e crescita che vede ora oltre 5.000 dipendenti. Anche in virtù di tale cambiamento, la conferma degli ottimi risultati nella soddisfazione delle persone e nella qualità dell’ambiente di lavoro testimonia il successo dell’integrazione avvenuta.