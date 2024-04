Luxy: prima azienda di sedute italiana a ottenere la certificazione LEVEL

Luxy, ottenuta la certificazione LEVEL per la sostenibilità dei mobili e arredi da ufficio

Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo specializzata nella produzione di sedute di design, ha ottenuto la certificazione LEVEL®, il programma europeo per la certificazione della sostenibilità di mobili per ufficio e non domestici per uso interno. La certificazione LEVEL® è stata sviluppata dalla Federazione Europea Produttori Mobili Ufficio - FEMB con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento per aiutare le aziende a dimostrare la loro sostenibilità e permettere agli utenti di selezionare prodotti sostenibili con maggiore consapevolezza. Lo standard europeo stabilisce, infatti, dei criteri misurabili relativi agli aspetti ambientali, sociali e di sicurezza sul luogo di lavoro, sulla base di tre livelli di performance: Base, Intermedio e Avanzato.

Luxy, prima in Italia nel mercato delle sedute a vedersi riconoscere la certificazione europea, è riuscita ad aggiudicarsi il livello più alto (Livello 3 – Avanzato) assegnatole dall’ente certificatore Quaser Certificazioni che ha valutato: i prodotti, le componenti e le strutture in cui vengono fabbricati, ma anche le politiche di gestione e di fabbricazione dell’azienda. Grazie alla certificazione LEVEL®, Luxy è ora in grado di rispondere in maniera più efficiente anche ai requisiti minimi di sostenibilità CAM (Criteri Ambientali Minimi) applicati ai prodotti da arredo per interni.

Luxy è riuscita a soddisfare pienamente gli standard di sostenibilità che tengono conto di quattro aree di impatto: materiali, energia e atmosfera, gestione dei prodotti chimici e responsabilità sociale. Tra i requisiti di cui Luxy è in possesso, oggetto di valutazione da parte dell’ente certificatore, rientrano azioni e misure volte ad assicurare: la progettazione per la rigenerazione e il riciclaggio dei prodotti; riduzione delle sostanze chimiche; conformità agli standard EN/ISO; gestione sostenibile e salvaguardia delle foreste; utilizzo di materiali riciclati e riciclabili; riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dai prodotti finiti; tutela dei diritti umani e del lavoro.

I prodotti di Luxy sottoposti alle verifiche di conformità riguardano, in particolare, alcuni modelli di sedute da ufficio (Ikigai, Neat, Switch, Smartoffice), sedute da conferenza (Aire Jr, Bloom, Panchina Aria, Nestar, Epoca, My Wood 23) e louge chairs (Divano Cube, DIvano Ponte).

Ad attestare l’attenzione verso le tematiche di sostenibilità e responsabilità sociale, sono le numerose certificazioni di cui Luxy è in possesso: la norma UNI EN ISO 1400I che definisce un “Sistema di gestione Ambientale”; UNI ISO 45001 “Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”; UNI EN ISO 9001 “Sistema di Gestione per la Qualità”; FSC “ Sistema di gestione della Catena di Custodia”; SA8000 “Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale”. Inoltre, nell’ottica di perseguire il massimo profilo etico nello sviluppo del business, Luxy ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 37001 soddisfando requisiti che garantiscono determinati protocolli di gestione per la prevenzione della corruzione.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione FEMB ‘LEVEL’", ha dichiarato Giuseppe Cornetto Bourlot, Presidente di Luxy, "un importante traguardo che testimonia l’attenzione ai temi delle sostenibilità ambientale e sociale, da sempre al centro della nostra cultura aziendale. Il massimo livello di riconoscimento ottenuto riflette l’approccio sostenibile e socialmente responsabile di Luxy nei confronti del mercato e degli stakeholders e rappresenta un ulteriore passo avanti per soddisfare le esigenze di sostenibilità dei nostri clienti”.