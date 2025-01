Madcrumbs confermata partner di Gruppo Morellato per l’ottimizzazione della strategia digitale

Madcrumbs, rinnovata la parternship con Gruppo Morellato per potenziare la digital strategy del brand

Madcrumbs, Data Driven Agency specializzata in strategia digitale, rinnova la collaborazione con Gruppo Morellato, leader della gioielleria italiana con marchi iconici come D’Amante, Bluespirit, Sector e Morellato. La partnership, avviata nel 2023, continua con l’obiettivo di sfruttare al meglio i dati per potenziare la strategia multi-canale del Gruppo.

Dal punto di vista tecnico, il progetto ha comportato la migrazione della precedente infrastruttura di tracciamento verso un sistema basato sulla Suite Google. Questo passaggio ha permesso di migliorare l’efficienza operativa e di ridurre l’impatto delle normative sui cookie, garantendo una gestione più fluida dei dati. Il lavoro svolto da Madcrumbs ha inoltre gettato le fondamenta per futuri sviluppi strategici sulle principali piattaforme digitali del Gruppo.

Sulla collaborazione si è espresso Luca Marciano, CEO di Madcrumbs: “Siamo felici di questa collaborazione e di aver potuto dare un supporto concreto a Gruppo Morellato: la migrazione centralizzata su suite Google non solo semplifica la gestione operativa, ma abilita strategie evolutive cruciali. L’obiettivo per il futuro è quello di rendere il percorso del consumatore sempre più fluido, multicanale e personalizzato”.

Guardando al 2025, sono previsti nuovi strumenti per migliorare la customer journey e aumentare la fidelizzazione dei clienti, mantenendo elevati livelli di personalizzazione e servizio. Il riconoscimento e l’analisi dei comportamenti degli utenti, sia online che offline, consentiranno di misurare con maggiore precisione l’efficacia delle attività digitali e di offrire un’esperienza ancora più su misura per ogni cliente.

Con questa iniziativa, Madcrumbs rafforza il proprio ruolo di partner strategico per aziende che vogliono innovare attraverso l’uso dei dati, dimostrando come tecnologia e visione possano tradursi in un valore concreto per il business.