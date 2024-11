Madcrumbs, la data-first agency che investe in touchpoint innovativi come il podcast

Madcrumbs presenta "Bravi Tutti": il podcast che unisce dati e creatività per ispirare aspiranti professionisti del cinema

Madcrumbs, agenzia digital con sede a Roma, basa la propria expertise sulla capacità di analizzare e attivare i dati: l’approccio data-first consente di ottenere il massimo delle performance per promuovere i brand online al momento giusto, all’utente giusto e con il contenuto giusto.

E anche attraverso il canale giusto e più hyped del momento, a seconda del target che si vuole colpire: ecco perché, insieme al team di AttoriCasting.it, produce “Bravi Tutti”, podcast dedicato a chi sogna una carriera nell’industria cinematografica, condotto da Vincenzo De Simone e appena rinnovato con una 2° stagione, partita proprio a inizio autunno 2024.

Secondo la ricerca Ipsos Digital Audio Survey, infatti, il mercato italiano dei podcast ha visto un aumento di 0,8 milioni di utenti rispetto al 2023, per un totale di circa 12 milioni di ascoltatori complessivi nel 2024. Una crescita notevole in pochi anni, se si pensa che erano 7 milioni nel 2019. Nel 2024, il 62% degli utenti dichiara di seguire i podcast per intero, contro il 57% del 2023, dedicando mediamente 40 minuti all'ascolto, tre minuti in più YoY. E ben il 39% degli italiani, quindi più di 1 italiano su 3, ha ascoltato podcast nell’ultimo mese.

Alcuni episodi della prima stagione, on air la scorsa primavera, sono diventati iconici, come la puntata con protagonista l'attrice Laura Nardi, che ha parlato di “gender gap” nel mondo dello spettacolo, o l’intervista alla casting director Stefania Rodà, che ha condiviso una prospettiva molto bold sulle sfide che gli attori affrontano quotidianamente. E la seconda stagione sta già dando numerosi nuovi stimoli con voci d’eccezione come il drammaturgo Mimmo Sorrentino, l’attore e insegnante Stefano Taranto, i produttori cinematografici e formatori Antonio Acampora e Armando Ciotola, fondatori di CinemaFiction, Lucilla Lupaioli e Alessandro Di Marco, fondatori di Centro Studi Acting, e Francesca Andreoli, produttrice di Vermiglio, uno dei casi cinematografici italiani dell’anno.

“La scelta del podcast rappresenta per Madcrumbs e AttoriCasting.it un esempio emblematico di come questa tecnologia possa essere utilizzata in modo creativo per coinvolgere il pubblico e fare divulgazione su temi di attualità, soprattutto verso appassionati di nicchie e interessi verticali, in linea con le tendenze di comunicazione attuali, che vogliono prodotti di altissima qualità e ideati per segmenti di pubblico sempre più specifici” commenta Luca Marciano, appassionato di cinema e recitazione, e soprattutto CEO di Madcrumbs nonché mente dietro la nascita di AttoriCasting.it, la piattaforma che ormai dal 2012 si è posizionata come il punto di riferimento online per la community italiana dei professionisti dello spettacolo e aspiranti tali.

“Bravi Tutti” è disponibile su Spotify, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme audio.