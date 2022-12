MADE supporta l'Amani Education ODV del cestista Pippo Ricci

MADE sostiene l'Associazione di Pippo Ricci Amani Education ODV per la costruzione di una scuola secondaria in Tanzania

In occasione del Natale, MADE esprime il proprio supporto verso la neonata Associazione Amani Education ODV fondata dal cestista Pippo Ricci, ex-capitano della Virtus Bologna e oggi giocatore di Olimpia Milano e della nazionale italiana. Il primo evento di raccolta fondi dell'Associazione è previsto il 16 dicembre a partire dalle ore 18.00, ospitato dagli spazi di MADE in via Giovanni Durando 10, insieme a grandissimi campioni del basket e diversi altri ospiti. L'incontro sarà l'occasione giusta per fermarsi a raccogliere i fondi necessari alla costruzione di una scuola secondaria in Tanzania nella cittadina di Kisaki, dove non esiste nessun tipo di scuola oltre il ciclo primario, e sostenere il diritto allo studio dei bambini della regione di Singida.

Marco Taisch, Presidente di MADE, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di ospitare questa importante gara di solidarietà perché MADE ne condivide pienamente gli obiettivi. Sin dalla nostra nascita abbiamo fatto della formazione e della crescita delle competenze la nostra mission. Per questo crediamo che contribuire alla costruzione di una scuola significa prima di tutto dare futuro a quei ragazzi che, concluso il ciclo d’istruzione primaria, non hanno la possibilità di coltivare i loro talenti. La centralità della formazione deve essere vissuta come opportunità per guardare al futuro”.

“Ringrazio MADE e Marco Taisch per l’opportunità. Sarà una bellissima occasione per stare insieme, condividere, confrontarci. Il progetto di costruzione di una scuola secondaria è una speranza di cambiamento per la comunità di Singida, in Tanzania. Grazie a tutti quelli che parteciperanno e che renderanno unica questa giornata!”, ha commentato il cestista Pippo Ricci.

Tantissimi gli ospiti di eccezione che parteciperanno all'incontro. Sarà possibile sfidare in una gara di tiri liberi i campioni Pippo Ricci, Davide Alviti, Stefano Tonut e Shavon Shields, che resteranno a disposizione per firmare dediche e autografi. Lo speaker di Radio Deejay Gianluca Gazzoli scandirà il ritmo della serata, alla quale parteciperà anche lo scrittore Pablo Trincia, dove sarà possibile gustare un aperitivo realizzato da Ape Cesare (pluripremiato street food romano) e partecipare alla tombolata solidale con premi messi a disposizione dagli sponsor della serata.