Maire Tecnimont, aggiudicato contratto di €250 mln da Covestro

Maire Tecnimont, al via contratto EPC di circa 250 milioni di euro per un impianto di anilina in Belgio

Tecnimont S.p.A., controllata di Maire Tecnimont, si è aggiudicata un contratto EPC, overo di Engineering, Procurement e Contruction, da Covestro per un nuovo impianto di anilina ad Anversa, in Belgio.

Covestro, ricordiamo, è tra le maggiori società a livello internazionale per la produzione di polimeri ad alte prestazioni e per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per molte applicazioni di uso quotidiano.

“Siamo entusiasti di iniziare il nuovo anno con questa importante aggiudicazione - ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont -, che getta le basi per una promettente collaborazione con un player innovativo quale Covestro, grazie alle nostre competenze tecnologiche e al nostro impegno nel garantire i più alti standard in materia di ambiente e di sicurezza. Questo contratto, inoltre, rafforza la nostra presenza in Europa ed in particolare ad Anversa, uno dei distretti più strategici e ad alta intensità industriale d’Europa, dove già siamo attivi con vari progetti ad alto contenuto tecnologico per la trasformazione delle risorse naturali”.

Il progetto è destinato ad aumentare la capacità di produzione di anilina presso l’impianto ad Anversa, e comprende tutti i prerequisiti necessari per la realizzazione dei prodotti finali, incluse le materie prime, le infrastrutture e la logistica di prodotto. Il valore del contratto su base lump sum è di circa 250 milioni di euro. La mechanical completion è prevista entro il 2024. Il nuovo impianto si baserà su tecnologie all’avanguardia al fine di garantire i più alti standard in termini di sicurezza ed efficienza energetica.

L’impianto di Anversa è l’hub europeo di Covestro per la produzione di anilina, e beneficia dell’eccellente infrastruttura e logistica con accesso diretto alle materie prime. L’anilina è un’importante materia di partenza per molti prodotti chimici incluso il difenil diisocianato di metilene utilizzato sia come termoisolante degli edifici che come isolante per la refrigerazione, oltre a vari altri usi.