McDonald’s Italia, Dario Baroni sarà il nuovo amministratore delegato

Dario Baroni sarà il nuovo amministratore delegato di McDonald’s Italia, raccogliendo il testimone di Mario Federico

Tempo di cambiamenti per McDonald’s Italia. Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia dall’ottobre 2016, lascia il vertice dell’azienda per andare a ricoprire il ruolo di President e Chief Executive Officer di McDonald’s Germania e Lussemburgo, a partire dal 1° agosto di quest’anno. Per guidare il mercato italiano è stato designato Dario Baroni, oggi Vice President Brand & Customer Experience.

Mario Federico ha più di 32 anni di esperienza nel food service e nel settore dell’hospitality, trascorsi lavorando in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Gran Bretagna. Da 22 anni in McDonald’s, ha ricoperto diversi ruoli con crescenti responsabilità internazionali. Tornato in Italia nel 2016, ha guidato McDonald’s gettando le basi per il suo sviluppo verso una rete di oltre 1.000 ristoranti.

Dario Baroni è originario di Pisa e, dopo la laurea in Ingegneria Chimica, ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 1999 ricoprendo diversi ruoli, dalla ricerca e sviluppo, alle vendite al marketing. Prima di arrivare in McDonald’s nel 2016, è stato Marketing Director della Consumer Business Unit di Vodafone Italia.

Come Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia, Baroni è stato un convinto promotore delle strategie digital e CRM e ha lanciato la piattaforma MySelection, che unisce l’eccellenza dei prodotti italiani al volto del testimonial Joe Bastianich. Dopo un’esperienza in Operations, nell’autunno del 2020, è stato nominato Vice President con responsabilità su Strategia, Field Service, Marketing, Development e Construction.