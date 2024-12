MediaWorld lancia la campagna natalizia con il nuovo Global Ambassador Jürgen Klopp

MediaWorld, al via la campagna internazionale di Natale con il nuovo Global Ambassador Jürgen Klopp e il debutto del sound branding

Con l’arrivo delle festività natalizie, MediaWorld dà il via alla sua nuova campagna pubblicitaria, che celebra la collaborazione con Jürgen Klopp, due volte allenatore dell’anno FIFA, scelto come ambasciatore internazionale del marchio. Lo spot, che si concentra sulla “Squadra dalla divisa rossa”, mette in luce il grande team europeo MediaMarktSaturn, composto da oltre 50.000 professionisti. Klopp, nel ruolo di mister ideale, simboleggia l’impegno del marchio nel creare esperienze uniche e soluzioni pratiche per i clienti, per permettere loro di godersi il Natale insieme alle persone che amano.

Per rendere il messaggio più efficace per il pubblico italiano, MediaWorld ha adattato la voce e il lip-sync di Klopp utilizzando tecnologia AI, permettendo così una comunicazione mirata e autentica. Inoltre, in occasione del lancio della campagna natalizia, MediaWorld è orgogliosa di presentare il suo innovativo sound branding, un’iniziativa che conferisce al marchio una nuova dimensione sonora. Questa evoluzione include un sound logo dinamico e facilmente riconoscibile, che diventa la firma del brand, oltre a un sistema musicale che arricchisce l’esperienza uditiva dei clienti, grazie a suoni e melodie pensati per ispirare ed emozionare. La colonna sonora di questa trasformazione è rappresentata dal brano esclusivo “Let’s Go (Another Dimension)”, realizzato in collaborazione con l’artista FAEM, che incarna lo spirito dinamico e visionario di MediaWorld.

Questa nuova identità sonora non solo rafforza il legame emotivo con i clienti, ma simboleggia anche l’impegno di MediaWorld nel perseguire l’innovazione e l’eccellenza, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel settore dell’elettronica di consumo. Nel frattempo, la campagna natalizia sottolinea anche i servizi che caratterizzano MediaWorld, come il servizio Pick&Pay e la possibilità di ritirare gli ordini in 30 minuti, per garantire uno shopping senza stress. Con queste soluzioni, i clienti possono dedicarsi interamente ai loro regali e ai momenti speciali con la famiglia, senza preoccupazioni.

La strategia di comunicazione omnicanale prevede una forte presenza sui canali digitali, a partire dal 5 dicembre, con un crescente coinvolgimento anche su TV e piattaforme di streaming dal 14 dicembre. Inoltre, grazie alla popolarità di Jürgen Klopp, la campagna si concentrerà anche su contenuti sportivi, trasmessi da piattaforme come DAZN e altri media legati al mondo dello sport.