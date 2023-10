Mediobanca, Compass completa l'acquisizione di HeidiPay Switzerland AG

Mediobanca, Compass perfeziona l'acquisizione del 100% di HeidiPay Switzerland AG: è il primo passo per la diversificazione geografica

Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di HeidiPay Switzerland AG, fintech elvetica specializzata nel Buy Now Pay Later (BNPL). L’operazione siglata lo scorso giugno rafforza la partnership con HeidyPay AG, holding specializzata nello sviluppo di piattaforme fintech a supporto del BNPL nel mondo dell’e-commerce e per i punti vendita fisici, di cui Compass già detiene il 19,5% dall’agosto 2022. L’acquisizione rappresenta inoltre il primo passo del percorso di diversificazione geografica di Compass che, grazie alla licenza distributiva in capo a HeidiPay Switzerland AG, è oggi a tutti gli effetti un nuovo operatore di credito al consumo sul territorio svizzero.

L’investimento in HeidiPay Switzerland AG è coerente con gli obiettivi del Piano Strategico 2023-26 “One Brand One Culture” che prevedono per la divisione Consumer Finance del Gruppo Mediobanca un rafforzamento della distribuzione attraverso piattaforme digitali d’avanguardia, in Italia e all’estero. La società elvetica vanta infatti oltre 500 accordi commerciali con distributori, marchi di lusso ed operatori di tecnologia che saranno la base per l’espansione internazionale di PagoLight, la soluzione proprietaria full digital di BNPL di Compass. Lanciata nel 2021 inizialmente solo per gli store fisici, PagoLight è oggi una tra le principali soluzioni di BNPL in Italia con un volume complessivo di transazioni di circa €200mln (esercizio 2022-2023).

Disponibile in oltre 13.000 punti vendita fisici, network in continua crescita con circa 1.000 nuove installazioni al mese, e su 200 piattaforme di commercio elettronico, PagoLight rafforzerà la propria presenza in Italia anche grazie all’acquisizione della società fintech Soisy, che porta in dote 700 nuovi accordi con brand dell’e-commerce. Potendo contare su strumenti di risk management (origination, collection e antifrode) implementati in oltre 60 anni di attività e su tool di intelligenza artificiale integrati nella piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con HeidiPay, Compass renderà il business BNPL scalabile e sostenibile anche nel mercato elvetico, affermando un modello distintivo e non facilmente replicabile da parte di operatori fintech puri.