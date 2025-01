Mediobanca compensa le emissioni di CO2 per il 2023-24 con il progetto 'Larimar Wind Farm'

Mediobanca avanza nel suo percorso di decarbonizzazione: compensate le emissioni di CO2 per il 2023-24 con il progetto 'Larimar Wind Farm'

Il Gruppo Mediobanca ha raggiunto un importante traguardo nella riduzione del proprio impatto ambientale compensando le emissioni residue di CO2 per l’anno fiscale 2023-24, pari a 2.602 tonnellate di CO₂ equivalente. Questa iniziativa, conforme ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del Gruppo verso la decarbonizzazione.

L’azione rientra pienamente negli obiettivi delineati dal Piano Strategico 2023-2026 “One Brand One Culture”, che prevede la compensazione sia delle emissioni dirette generate dalle attività aziendali sia di quelle indirette legate all’acquisto di energia elettrica e termica. Grazie all’ampio utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, le emissioni legate all’acquisto di energia elettrica e termica risultano ormai marginali.

La compensazione è stata realizzata in collaborazione con Rete Clima, un ente tecnico specializzato nell’accompagnare le imprese verso percorsi di sostenibilità e decarbonizzazione. Attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati dallo standard VCS-Verra, Mediobanca ha sostenuto il progetto energetico “Larimar Wind Farm”. Questo progetto comprende due parchi eolici situati nella regione di Enriquillo, nella Repubblica Dominicana, e contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra in un contesto dove la produzione energetica dipende fortemente da fonti fossili.

Oltre alla generazione di energia pulita attraverso l’utilizzo di turbine eoliche, il progetto punta a creare valore per le comunità locali. Grazie a programmi di formazione e al trasferimento di competenze tecniche, l’iniziativa favorisce una maggiore occupabilità e nuove opportunità economiche per la popolazione della regione.

“Siamo lieti di confermare il nostro impegno nel processo di decarbonizzazione attraverso iniziative come il progetto 'Larimar Wind Farm'. Continueremo a lavorare per ridurre il nostro impatto ambientale e promuovere l'uso di energia rinnovabile, in linea con il nostro Piano Strategico 'One Brand One Culture'”, ha dichiarato Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability.