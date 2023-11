Messapical: una storia di successo e lungimiranza in provincia di Brindisi

Messapical: Vito D'Acquarica racconta ad affaritaliani.it una storia di successo e lungimiranza nella produzione del calcestruzzo

È nel giugno del 2007, durante un periodo di incertezza nel settore delle costruzioni, che, grazie alla visione lungimirante dei suoi soci fondatori Vito D’Acquarica, Vito Galetta, Andrea Chirulli e Giovanni Della Fortuna, sorge Messapical. Gli imprenditori, consapevoli del potenziale e della ripresa imminente del settore, presero la decisione di istituire l'azienda nel sito produttivo di Ceglie Messapica, precisamente nella contrada Beneficio. Quest'area, già sede del Gruppo Chirulli, non solo ospita Messapical, ma funge anche da supporto logistico e fornitura di materiale inerte essenziale per il processo produttivo dell'azienda.

La lavorazione del calcestruzzo ha subito una significativa evoluzione verso una sempre maggiore meccanizzazione ed automazione delle operazioni. Ormai una grossa percentuale del calcestruzzo utilizzato dall’industria delle costruzioni viene prodotto in grossi impianti o centrali di betonaggio fisse, che forniscono il materiale ad acquirenti esterni. Messapical si distingue per la produzione di calcestruzzo attraverso un processo articolato, comprendente le seguenti fasi: stoccaggio dei materiali costituenti e loro dosaggio (aggregati, cemento, acqua, additivi, eventuali aggiunte); miscelazione dei suddetti componenti; distribuzione del calcestruzzo prodotto e controllo del processo produttivo.

Vito D’Acquarica, socio fondatore di Messapical, ha dichiarato: “Alle fasi del processo di produzione corrispondono altrettanti settori dell’impianto, con caratteristiche strutturali diverse, in relazione a numerosi fattori, che si possono sostanzialmente ricondurre ai due seguenti: quantitativi e qualitativi. Le caratteristiche quantitative si esprimono prevalentemente mediante la capacità di produzione massima giornaliera oppure oraria. Le caratteristiche qualitative si traducono nella capacità di produrre calcestruzzi con le caratteristiche di qualità e di omogeneità richieste, nelle diverse tipologie, una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni richiesta del mercato”

La forza trainante di Messapical nel settore del calcestruzzo si manifesta non solo attraverso la qualità dei suoi prodotti, ma anche nell'ampia portata delle sue operazioni. Concentrandosi principalmente nella provincia di Brindisi, l'azienda ha saputo cogliere le opportunità di crescita in una regione dinamica e in costante sviluppo. La scelta di concentrare le operazioni nella provincia di Brindisi riflette una strategia mirata a sfruttare appieno le risorse locali e a rispondere alle crescenti esigenze del mercato edilizio. La presenza radicata di Messapical in questa provincia non solo ne consolida la posizione come protagonista locale, ma contribuisce anche allo sviluppo economico della comunità.

Oltre a Brindisi, Messapical ha esteso la sua influenza anche nelle province di Lecce e Taranto. Questa strategia di espansione è guidata dalla volontà di coprire un'ampia area geografica, garantendo un servizio efficiente e tempestivo a una clientela sempre più diversificata. La presenza in queste province non è solo mera espansione geografica, ma una dimostrazione tangibile dell'impegno di Messapical nel contribuire allo sviluppo infrastrutturale e al progresso economico delle comunità locali. La capacità di rispondere alle specifiche esigenze di queste regioni, caratterizzate da sfide e opportunità uniche, evidenzia la flessibilità e la prontezza di Messapical nel soddisfare le richieste del mercato.

Vito D'Acquarica, socio fondatore di Messapical, ha dichiato: "Nonostante il 2007 rappresentasse un periodo poco favorevole per il settore dell'edilizia, io e i miei soci abbiamo intravisto un potenziale di ripresa che altri forse non vedevano. Con convinzione e determinazione, abbiamo preso la decisione di fondare l'azienda, investendo nella nostra intuizione e fiducia nelle prospettive positive del settore. Possiamo affermare con orgoglio che la nostra intuizione non è stata errata. La fondazione di questa impresa durante un periodo di incertezza si è rivelata una mossa lungimirante, contribuendo al successo e alla solidità di Messapical nel panorama delle costruzioni".

L'azienda di Ceglie Messapica non si limita a produrre calcestruzzo di alta qualità, ma si distingue anche per la sua visione lungimirante nell'affrontare le dinamiche del mercato, dimostrando che la crescita e il successo possono essere raggiunti abbracciando una prospettiva ampia e orientata al futuro.