Microsoft Italia, Francesco Arduini direttore divisione consulting services

Microsoft Italia, Arduini è entrato nel 2014 nel ruolo di sales executive per i clienti Telco

Microsoft Italia annuncia la nomina di Francesco Arduini a direttore della divisione consulting services di Microsoft Italia. Nel nuovo ruolo, a diretto riporto dell'amministratore delegato Silvia Candiani, Arduini avrà l'obiettivo di supportare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione e di adozione delle più innovative tecnologie digitali. Arduini succede a Fabio Moioli, che prosegue la sua carriera all'interno di Microsoft, assumendo un incarico internazionale nell'area Western Europe.

In particolare, Arduini guiderà il team di professionisti e consulenti che hanno il compito di accompagnare le aziende italiane nei progetti di Digital Transformation, aiutandole a cogliere le opportunità offerte dai nuovi paradigmi digitali come Cloud Computing e Intelligenza Artificiale, e sostenendole nel loro percorso di sviluppo e rilancio.

La squadra guidata da Arduini affiancherà le organizzazioni del Paese nello sviluppo, attraverso piattaforme Microsoft, di progetti di innovazione digitale in grado di generare un impatto positivo e una crescita sostenibile.

''Sono onorato di avere l'opportunità di guidare questo team di persone così ricche di talento e sono entusiasta di entrare a far parte del Leadership Team di Microsoft Italia. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per supportare e guidare i nostri clienti e partner a cogliere il vero valore delle tecnologie Microsoft e aiutarli a crescere. In un momento come questo mai così favorevole all'evoluzione verso il digitale, possiamo dare un contributo concreto all'innovazione e alla competitività di interi settori'' ha commentato Francesco Arduini.

Entrato in Microsoft Italia nel 2014 nel ruolo di sales executive per i clienti Telco, nel 2015 è diventato service sales manager per il settore FSI. Successivamente ha guidato il team sales solution specialist con l'obiettivo di avviare nuove attività di consulting e cloud nel mercato italiano.

Nel 2018 è stato nominato sales director for Microsoft Consulting posizionandosi alla guida del team vendite per oltre 3 anni. Prima di approdare in Microsoft, Arduini ha maturato una solida esperienza in Accenture, dove ha lavorato per 11 anni ricoprendo diversi ruoli strategici e guidando importanti programmi di IT e Outsourcing per Operatori Telco italiani e internazionali. Classe 1977, Francesco Arduini si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università La Sapienza di Roma. Vive con la sua famiglia a Roma e ama trascorrere il suo tempo libero praticando sport, in particolare vela, sci e corsa.