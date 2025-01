Milano Ristorazione, premiati i migliori piatti del primo "Contest in cucina"

Milano Ristorazione: vincono la prima edizione del "Contest in cucina" le ricette che valorizzano la riduzione degli sprechi

Si è conclusa con successo la prima edizione del “Contest in cucina 2024”, un evento che ha messo al centro la creatività e la passione dei cuochi di Milano Ristorazione. Con ben 107 cucine partecipanti e oltre 122 ricette innovative in gara, l’iniziativa ha rappresentato un'opportunità unica per ripensare l’offerta gastronomica cittadina all’insegna del gusto, della sostenibilità e dell’inclusività.

Il progetto, nato per valorizzare alimenti spesso trascurati come pesce, legumi e verdure, ha sfidato i cuochi a creare piatti appetitosi e nutrizionalmente equilibrati, con un occhio di riguardo ai più giovani. Le ricette premiate entreranno a far parte dei menù futuri di Milano Ristorazione, già a partire dal prossimo inverno, offrendo un contributo concreto al miglioramento del servizio e alla riduzione degli sprechi alimentari, in linea con i principi della Food Policy del Comune di Milano.

Le ricette sono state sottoposte al giudizio attento di una commissione di esperti. Per le categorie dedicate alle scuole, la giuria comprendeva rappresentanti di Milano Ristorazione, del Comune di Milano e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. Dopo una serie di degustazioni e approfondite analisi, i vincitori sono stati scelti per la loro capacità di coniugare innovazione, sapore e sostenibilità.

Tra le ricette premiate spiccano piatti che reinterpretano ingredienti semplici con creatività e attenzione alla stagionalità. Nella categoria Case Vacanza, il piatto vincitore è stato il "Petto di pollo croccante con maionese vegetale", preparato dalla Casa Vacanza di Andora. Per la categoria RSA, hanno trionfato le "Tagliatelle con crema di zucca, pancetta e granella di noci", realizzate dalla RSA Brichetto. Per la categoria Refrigerato, il Centro di Produzione Sammartini ha proposto la "Pasta con crema di broccoli e vongole", ottenendo il primo posto.

Nella categoria Asili Nido, tre ricette si sono classificate ex aequo: la "Pasta al ragù di pesce" ideata dal Nido Sordello, il "Mini Kebab Scomposto" creato dal Nido Lamennais e la "Platessa in crema di arancia e carota" preparata dalla cucina del Nido Console Flaminio. Per la categoria Scuole, il "Riso con pesce spada alla crema di melanzane" ideato dal Centro di Produzione Sammartini ha ottenuto il riconoscimento principale. Nella categoria Merende Asili Nido, la "Torta per tutti" realizzata dal Nido San Vigilio si è distinta, mentre per la categoria Merende Scuole il premio è andato alla "Torta morbida alla barbabietola" elaborata dal Centro di Produzione Sammartini.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione della Vicesindaco e Assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo, e del Presidente di Milano Ristorazione, Davide Vincenzo Dell’Acqua. Entrambi hanno sottolineato l'importanza dell'evento per promuovere la sostenibilità e valorizzare il talento del personale delle cucine.

“Il Contest in cucina è un esempio concreto di come la creatività e la collaborazione possano tradursi in un servizio sempre più attento ai bisogni dei nostri utenti” ha dichiarato Davide Vincenzo Dell’Acqua Presidente di Milano Ristorazione. "Valorizzare il talento dei nostri cuochi e del personale delle cucine ci permette non solo di innovare i menù, ma anche di promuovere sostenibilità e inclusività, che sono i valori fondanti della nostra azienda, condivisi con il Comune di Milano. Questo entusiasmo e impegno ci spingono a guardare al futuro con fiducia, certi di poter continuare a migliorare e arricchire la nostra offerta”.

“Cuochi e cuoche orgogliosi del loro lavoro e della creatività con cui hanno dato vita a ricette nuove, apprezzate da colleghi e commissari: la loro soddisfazione è la nostra e ci dà la misura della passione con la quale ogni giorno affrontano un mestiere che sentono al servizio di bambini e bambine nelle scuole della città, nelle Case Vacanza e degli ospiti delle RSA”, ha sottolineato il Vicesindaco Anna Scavuzzo. “La passione è uno degli ingredienti fondamentali per migliorare sempre più la qualità del cibo, insieme alla cura nella scelta degli ingredienti e nella preparazione di ricette sane, gustose e attente alla stagionalità. Grazie a Milano Ristorazione per un contest divertente e coinvolgente, che ha saputo valorizzare la professionalità di quanti ogni giorno si impegnano per offrire cibo buono, sano e sostenibile”.