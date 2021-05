Moby, Tirrenia e Toremar: prenotazioni in crescita del 70%

Moby, Tirrenia e Toremar si confermano la prima infrastruttura sul mare al servizio del Sistema Paese

Moby, Tirrenia e Toremar si confermano la prima infrastruttura sul mare del Paese registrando un numero record di prenotazioni su tutte le tratte servite, con una crescita del 70% di media rispetto ai dati già buoni dello scorso anno.

A contribuire alla crescita sono anche alcuni fattori, dalla progressione rapida della campagna vaccinale alla sicurezza a bordo delle navi di Moby, Tirrenia e Toremar con la riproposizione e l'implementazione delle misure collaudate lo scorso anno, a partire dalla figura del care manager, un ufficiale appositamente formato per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza dei viaggiatori. E poi i nuovi zainetti vaporizzatori igienizzanti, per sanificare le cabine e tutti gli spazi comuni e la possibilità di consumare i pasti in cabina con la propria famiglia con l’apposito servizio di room service.

In questo periodo di ripartenze e riaperture, Moby, Tirrenia e Toremar offrono ai loro viaggiatori una serie di nuove corse, garantendo flessibilità per tutte le destinazioni servite e offerte apposite per venire incontro alle necessità del momento atipico. Per chi prenoterà e viaggerà fino alla prima settimana di giugno verso Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d'Elba ogni passeggero in compagnia di un altro adulto pagante o di un ragazzo fra i quattro e gli undici anni avrà un’agevolazione completa sulla tariffa di passaggio ponte.