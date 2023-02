Moda sostenibile, Intesa Sanpaolo supporta Cooperativa Insieme

Intesa Sanpaolo, con Cooperativa Insieme per rendere la moda sostenibile grazie al riuso e al riciclo a Km0

Rendere la moda sostenibile, per le persone e per l’ambiente, costruendo Insieme una nuova filiera tessile grazie al riuso ed al riciclo a Km0: questo l’obiettivo del progetto “Trame, per una moda sostenibile” di Cooperativa Insieme sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma Formula. Il progetto vuole infatti potenziare il modello Tessuto Sociale e renderlo il più possibile efficiente e locale. Grazie allo sviluppo di nuove competenze per gli operatori e le persone fragili inserite nel percorso di accompagnamento lavorativo, riusciremo a rispondere in maniera forte sia alle sfide ambientali, imposte anche dalla nuova normativa per la raccolta differenziata del rifiuto tessile, che a quelle sociali dovute sia alla crisi sanitaria che energetica.

Grazie a Trame, si potrà sviluppare ancora la rete commerciale locale di indumenti usati promossa da Cooperativa Insieme che da sempre dà priorità al riuso prima che al riciclo degli scarti causati dalla Fast Fashion.

In particolare, i fondi raccolti serviranno per finanziare: l’attivazione di nuove opportunità educative ed occupazionali creando nuovi percorsi di inserimento al lavoro destinati ad almeno 3 giovani donne e perseguendo l’empowerment femminile e la parità di genere; la formazione degli operatori della filiera, in base alle potenzialità di ciascuno, per far emergere le loro attitudini e social skill, ed accrescere le competenze per lo sviluppo green in ambito tessile; l’ammodernamento dei 3 punti vendita nella provincia di Vicenza con arredi ecologicamente sostenibili e derivanti dall'artigianato locale; lo sviluppo di altri canali di vendita come e-commerce e vendita all’ingrosso; e infine la promozione di Tessuto Sociale attraverso campagne comunicative mirate prevalentemente alle nuove generazioni.

Trame coinvolgerà giovani donne nella fascia d’età 18-35 anni che vivono in situazioni di disagio, fragilità o difficoltà economica per l’attività di inserimento lavorativo, almeno 15 operatori della filiera tessile nella fascia di età 20-55 anni per la formazione, le nuove generazioni, in particolare 2.000 tra ragazzi e ragazze in provincia di Vicenza tra i 16 e i 25 anni attraverso le campagne di comunicazione e almeno 3 imprese del distretto tessile vicentino, attraverso nuove collaborazioni, per promuovere i concetti della circular economy e dell’inclusione sociale.

“Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo importante progetto della Cooperativa Insieme in cui l’attenzione per i giovani e un modello di recupero virtuoso degli indumenti diventano una bella occasione per la collettività di mettere in pratica un esempio concreto di economia circolare e sostenibile" sottolinea Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. "Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, individua e seleziona progetti di valore per i territori, con ricadute positive soprattutto sulla formazione dei giovani, sull’inclusione e sulla sostenibilità sociale e ambientale.”

“La transizione verso un nuovo modello di sviluppo, da un'economia lineare a circolare, è inscindibile dalla cura delle persone e delle comunità. I principi di giustizia ambientale e sociale sono, infatti, sempre più connessi e ineludibili a livello locale e globale ma anche intergenerazionale. Grazie all'opportunità dataci dal Programma Formula e da chi vorrà sostenere TRAME, possiamo portare avanti insieme un'impresa etica e generativa (non estrattiva!), prendendoci cura del 'nostro' scarto, che è davvero una risorsa, con la responsabilità di soddisfare i bisogni del presente ma soprattutto di cambiare i paradigmi del futuro”, ha dichiarato Marina Fornasier, Presidente di Cooperativa Insieme.

Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 120mila euro entro la fine di marzo.