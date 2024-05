Moldes, partner degli Europei di Atletica di Roma 2024

Si è tenuta oggi presso la storica Canottieri Olona di Milano la conferenza stampa in cui Moldes ha annunciato la sua partecipazione come official supplier agli Europei di Atletica di Roma 2024.

Questo evento, che si svolgerà dal 7 al 12 giugno presso il complesso sportivo del Foro Italico, vedrà la presenza di oltre 2500 atleti da tutta Europa, pronti a sfidarsi nelle discipline sportive più antiche.

Alla conferenza stampa hanno partecipato lo staff manageriale di Moldes e il campione olimpico di canottaggio Vincenzo Abbagnale. "Sono anni che collaboro con Moldes e mi trovo davvero bene con i prodotti di Net Integratori perché sento realmente i benefici sulle mie performance. Inoltre, sono onorato di partecipare a questa conferenza perché questo degli europei è un traguardo molto importante e sono fiero di farne parte anche io," ha dichiarato l’olimpionico.

Fondata negli anni '80 dalla passione e dall'ambizione di Felice Molinari, Moldes celebra quest'anno i suoi 40 anni di attività. L'azienda italiana è specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari pensati per sportivi di alto livello, ma adatti a chiunque. Moldes è conosciuta per la sua capacità di soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori grazie a una produzione completamente interna e a un'attenzione meticolosa alla qualità delle materie prime e dei principi attivi.

Il marchio Net Integratori, lanciato nel 2009, è uno dei fiori all'occhiello di Moldes e ha conquistato la fiducia di numerosi atleti di alto livello. Tra questi, Angelica Ghergo (nazionale italiana corsa ostacoli), Marco Lodadio (nazionale olimpica italiana ginnastica artistica), Giorgia Speciale (nazionale olimpica italiana windsurf) e Vincenzo Abbagnale (nazionale olimpica italiana canottaggio). Moldes è stata anche pioniera nella promozione dello sport paralimpico, collaborando con campioni come Matteo Cattini (tecnico della nazionale italiana paralimpica di panca piana) e Angela Procida (nazionale italiana paralimpica di nuoto).

Mattia Molinari ,Responsabile Comunicazione, ha dichiarato che la partecipazione di Moldes agli Europei di Atletica di Roma testimonia il continuo impegno dell'azienda nel supportare lo sport e gli atleti. "Nella filosofia di Moldes si parte dallo studio delle necessità e dei bisogni del consumatore, che consente al reparto Ricerca e Sviluppo di individuare le materie prime e i principi attivi di alto livello idonei per realizzare e lanciare sul mercato in tempi rapidi prodotti di eccellenza e di riconosciuta qualità che rispondono esattamente a ciò di cui il consumatore ha davvero bisogno," ha affermato un portavoce dell'azienda durante la conferenza.

Moldes, con la sua marca Net Integratori, è stata scelta come official supplier degli Europei di Atletica, un riconoscimento importante che riflette l'alta qualità e l'efficacia dei suoi prodotti. La presenza di atleti di alto livello, come Vincenzo Abbagnale, che utilizzano e sostengono i prodotti Moldes, conferma l'impegno dell'azienda nella promozione dei sani valori dello sport e nel supporto delle performance sportive.