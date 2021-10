Msc Crociere, per la prima volta nel Nord Europa in inverno con la "Magnifica"

Msc Crociere, presto sarà possibile visitare in un unico viaggio ben cinque “Perle” del Nord

Sulla scia del successo della stagione estiva nel Nord Europa, e in risposta alla continua richiesta da parte degli ospiti, Msc Crociere introduce, per la prima volta anche durante l’inverno, un itinerario in cima al continente. Dal metà novembre Msc Magnifica offrirà infatti crociere di otto giorni alla scoperta di cinque delle città più suggestive del Nord Europa, le Perle del Nord. La nave farà tappa ad Amburgo, in Germania, a IJmuiden/Amsterdam in Olanda, a Zeebrugge da dove sarà possibile raggiungere Bruges o Brussel in Belgio, Le Havre in Francia, e infine Southampton in Gran Bretagna per poi raggiungere la cosmopolita Londra. Le soste in porto dureranno fino a 12 ore dando così la possibilità agli ospiti di godere appieno delle escursioni a terra. Sarà possibile imbarcarsi in tutti questi porti grazie a voli internazionali ben collegati con ognuno di essi.

L'inverno è uno dei periodi migliori dell'anno per visitare il Nord Europa: le città non sono molto affollate di turisti, le festività natalizie portano decorazioni festive e mercatini di Natale che creano un'atmosfera magica e molti dei paesaggi si trasformano in meraviglie invernali. Questa è anche un'opportunità unica per visitare alcune delle capitali europee in un solo viaggio.

“Siamo molto orgogliosi di essere stata la prima compagnia al mondo a ripartire dopo il lockdown, ad agosto 2020, e di averlo fatto in Italia”, afferma Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere. “E siamo altrettanto orgogliosi di aver movimentato, pur in un anno ancora difficile come il 2021, un milione di passeggeri nella Penisola, fornendo così un contributo prezioso alla ripresa del turismo in Italia e a sostegno dei territori e delle comunità toccati dalle nostre navi. Questi dati confermano, peraltro, la centralità dell’Italia per l’andamento settore crocieristico a livello internazionale. Ora puntiamo anche gli altri mercati, che pian piano stanno riaprendo, come il Nord Europa, insieme a Mar Rosso e Emirati Arabi, Usa. Siamo sempre stati ottimisti sulla ripartenza delle crociere, che oggi rappresentano - grazie all’adozione di un protocollo di salute e sicurezza estremamente rigoroso - una delle modalità di vacanza più sicure e gratificanti al mondo. C’è grande voglia di viaggiare e i moltissimi ospiti che ci hanno scelto, e continuano a sceglierci, confermano ancora una volta l’appeal intramontabile delle vacanze sul mare”.