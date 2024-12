Multiversity, Università Pegaso presenta Voice of Heritage: 4 milioni per salvaguardare il patrimonio musicale italiano

Multiversity, Università Pegaso lancia Voice of Heritage: 4 milioni per valorizzare il patrimonio musicale italiano e promuovere scambi culturali internazionali

L’Università Pegaso, in collaborazione con i Conservatori di Benevento e Campobasso, ha lanciato Voice of Heritage: From Beneventan Manuscripts to Modern Music Through the Lens of Innovation, un progetto ambizioso che punta a preservare, reinterpretare e digitalizzare il patrimonio musicale italiano. Con un finanziamento di 4 milioni di euro, l’iniziativa mira a creare un archivio digitale globale per rendere fruibile questo patrimonio a livello internazionale.

Grazie al contributo dell’Università Pegaso e alla collaborazione con la University of Texas, i preziosi Manoscritti Beneventani, una tradizione musicale medievale unica del Sud Italia, saranno digitalizzati e messi a disposizione online. La piattaforma digitale, consultabile da studiosi e appassionati di tutto il mondo, sarà accompagnata da una mostra online immersiva, pensata per valorizzare il patrimonio musicale in modo innovativo e accessibile. Inoltre, al termine del progetto, sarà lanciata una call per startup, con un programma di accelerazione promosso dal Conservatorio di Benevento, volto a garantire la sostenibilità e la continuità della piattaforma digitale. Tra le altre iniziative previste, il progetto incentiverà la mobilità internazionale di studenti, docenti e artisti, aprendo opportunità di scambio culturale con istituzioni negli Stati Uniti, Canada e Serbia.

Il progetto ha preso ufficialmente il via a New York con due giorni di eventi di grande rilievo. Il primo appuntamento è stato un workshop presso l’Istituto Italiano di Cultura di Park Avenue, incentrato sulla conservazione e reinterpretazione dei Manoscritti Beneventani. Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso, ha partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di combinare innovazione digitale e promozione culturale. Il secondo evento, un prestigioso concerto alla Carnegie Hall, ha celebrato il patrimonio musicale italiano, presentando al pubblico internazionale brani antichi che testimoniano la straordinaria ricchezza culturale del Paese.

"Il nostro Ateneo investe molto nei domini scientifici delle Digital Humanities e della Digital Transformation attraverso progetti di ricerca e formazione che valorizzano il patrimonio culturale italiano", ha dichiarato Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso. "Con il progetto 'Voices of Heritage', celebriamo una tradizione musicale unica, unendo innovazione digitale e promozione all'estero del nostro patrimonio. Svilupperemo un archivio digitale e una mostra online immersiva che saranno un riferimento per tutto il settore".