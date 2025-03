Mundys, annunciato un piano di investimenti infrastrutturali da 6 miliardi di euro in tre anni

Mundys, presentato un nuovo piano di investimenti su infrastrutture dal valore di 6 miliardi di euro nei prossimi tre anni

Un nuovo e ambizioso piano di investimenti infrastrutturali da 6 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Questo l’annuncio di Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, durante un talk organizzato da Affari&Finanza.

Negli ultimi tre anni, Mundys ha già investito 4,4 miliardi di euro per potenziare e ampliare le infrastrutture in concessione, con circa 1,4 miliardi destinati all'Italia. Inoltre, tra il 2022 e il 2025, la società ha stanziato oltre 2,5 miliardi di euro per acquisire nuovi asset in Francia, Spagna, Porto Rico e Cile, consolidando la sua presenza internazionale.

Gli investimenti della società, controllata al 57% da Edizione, ruotano attorno ai principi della sostenibilità. Mundys è infatti una delle prime realtà italiane a dotarsi di un Climate Action Plan con 150 iniziative concrete per azzerare le emissioni nette dirette (Scope 1 & 2) entro il 2040.

"La sfida che abbiamo in Edizione è quella di immaginare un progresso in cui i benefici economici non siano in contrapposizione con il rispetto dell’ambiente", ha affermato Benetton. "Questi nuovi parametri possono dare vita a un vero e proprio rinascimento imprenditoriale".

Il percorso di trasformazione di Edizione è stato profondo e ha rappresentato un importante punto di svolta per il gruppo. "È stato un cambiamento significativo in un momento di grande discontinuità e ha dato vita a risultati di cui siamo orgogliosi, non solo in termini economici, ma anche per la solidità del processo intrapreso", ha aggiunto Benetton.

Con questo nuovo piano di investimenti, Mundys conferma il suo ruolo di leader nello sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile, puntando su innovazione, crescita e una visione imprenditoriale proiettata verso il futuro.