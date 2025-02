Mundys, rafforzata la leadership in Francia con l'acquisizione dell’autostrada A-63

Mundys, consolidata la presenza in Francia con l’acquisizione dell’autostrada A-63: investimento strategico che consolida il ruolo del gruppo nelle infrastrutture europee

Mundys, leader mondiale nella gestione delle infrastrutture di trasporto, tramite la controllata francese Abertis ha annunciato l’acquisizione del 51,2% dell’autostrada A-63 in Francia. L’operazione prevede l’acquisto della quota detenuta da Crédit Agricole Assurances e AXA IM Alts. Con questa acquisizione, Abertis rafforza la sua presenza nel mercato francese e consolida la propria posizione come operatore di riferimento nel settore.

L’A-63 è un’autostrada a pedaggio di 105 chilometri che collega Salles a Saint-Geours-de-Marenne, nel sud-ovest della Francia. Questa arteria rappresenta un punto di snodo fondamentale per il traffico tra la Spagna e l’Europa settentrionale, attraversando città chiave come Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Anglet e Saint-Jean-de-Luz. Costruita nel 2013, l’autostrada si trova in ottime condizioni e non richiede ulteriori grandi investimenti.

Nel 2024, la A-63 ha generato ricavi per 170 milioni di euro e un EBITDA di 134 milioni di euro, grazie a un andamento positivo del traffico. La concessione dell’autostrada è valida fino al 2051, garantendo ad Abertis una solida prospettiva di crescita nei prossimi anni.

L’acquisizione dell’A-63 si inserisce all’interno della strategia di espansione di Abertis, che negli ultimi anni ha effettuato investimenti significativi in altri mercati chiave, tra cui Porto Rico, Spagna e Cile. Grazie a queste operazioni, il gruppo ha rafforzato il proprio portafoglio, mantenendo un mix equilibrato tra valute e investendo in Paesi con una solida stabilità normativa.

A seguito della chiusura dell’operazione, i principali azionisti di Abertis, ACS Group e Mundys, effettueranno un aumento di capitale di 400 milioni di euro per sostenere la crescita del gruppo e rafforzarne la solidità finanziaria. Questo investimento permetterà ad Abertis di mantenere la propria leadership globale nel settore delle concessioni infrastrutturali e di garantire il proprio rating creditizio.

Mundys è uno dei gruppi infrastrutturali più importanti al mondo, riconosciuto come un leader nella mobilità sostenibile. Oltre alla sua presenza tramite Sanef, il gruppo ha una forte presenza in Francia dal 2016: è uno dei principali azionisti di Getlink e controlla Aéroports de la Côte d’Azur. La Francia è considerata da Mundys uno dei Paesi più strategici per i suoi investimenti.

ACS Group è un colosso nel settore dei servizi infrastrutturali, con un portafoglio che spazia dalla costruzione alla gestione di opere ingegneristiche, opere civili ed edifici. Il gruppo è presente nei principali mercati globali, tra cui Nord America, Asia-Pacifico ed Europa, e continua a espandersi grazie a una strategia basata su sinergie tra le proprie aziende.

Abertis è già un attore chiave nel mercato francese grazie alla proprietà di Sanef, che gestisce circa 1.800 chilometri di autostrade nel nord del Paese. Sanef ha recentemente implementato tecnologie innovative per la gestione del traffico e dei pedaggi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema autostradale.

“L’investimento nella A63, effettuato attraverso Abertis insieme ai nostri partner di ACS, è un risultato importante, che consolida ulteriormente la nostra presenza in Francia. L’approccio di Mundys è quello di gestire e sviluppare in modo sostenibile le infrastrutture in portafoglio, attraverso un costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali. Nella nostra strategia di crescita internazionale la Francia, dove siamo presenti dal 2016, si conferma come un Paese strategico, per l’assoluta qualità e solidità del suo sistema economico-produttivo. Siamo dunque intenzionati a portare avanti concretamente la nostra strategia di investimento, iniettando risorse finalizzate alla crescita e dando il nostro contributo alla crescita del Paese” ha dichiarato Andrea Mangoni, CEO di Mundys, il Gruppo che consolida Abertis.

José Aljaro, CEO di Abertis, ha commentato l’operazione dichiarando: “Siamo molto lieti di ampliare la nostra presenza in un mercato chiave come quello francese. Questa acquisizione ci permette di consolidare la nostra posizione di operatore di riferimento, non solo in Francia, ma in tutta Europa, dove vantiamo un’esperienza pluriennale nella gestione delle infrastrutture”.

Con questa nuova acquisizione Mundys, tramite Abetris, conferma la propria volontà di investire in infrastrutture strategiche e di rafforzare la propria leadership nel settore delle concessioni autostradali a livello internazionale.