Nexi, al 30 settembre 2023 ricavi in crescita del +7% a € 2,4 mld

Nexi, pubblicati i risultati finanziari dei primi 9 mesi dell’anno: ricavi e EBITDA in crescita a 2,4 miliardi e 1,2 miliardi

Nei primi nove mesi dell’anno, i ricavi si sono attestati a € 2.448,8 milioni, in crescita del 7,0% rispetto ai 9M22, e l'EBITDA è stato pari a € 1.267,7 milioni, in crescita del 10,2% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA Margin si è attestato al 52%, con un incremento di 149 punti base rispetto ai 9M22. In linea con l’evoluzione attesa, nel terzo trimestre del 2023 i ricavi si sono attestati a € 871,7 milioni, in crescita del 5,0% rispetto al 3trim22 con un confronto a/a più difficile durante il periodo estivo. L’EBITDA nel trimestre è stato pari a € 495,8 milioni, in aumento dell’8,0% rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA Margin ha raggiunto il 57%, con un incremento di 156 punti base rispetto al 3trim22.

A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nei primi nove mesi del 2023 sono stati registrati i seguenti risultati: Merchant Solutions, che rappresenta circa il 57% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 1.390,7 milioni, +8,2% a/a. Nei 9M23 sono state gestite 13.708 milioni di transazioni, in crescita del 13,9% a/a, per un valore pari a € 611,6 miliardi, +8,6% a/a. Durante i primi nove mesi dell’anno il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie agli International schemes e al numero di terminali. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 504,3 milioni, in aumento del 5,6% a/a, principalmente a causa del confronto a/a che risente della forte performance registrata nell’estate 2022 in tutte le geografie.

In Germania i ricavi sono cresciuti del 12,6% a/a nei 9M23 e del 7,6% a/a nel 3trim23. Nel terzo trimestre del 2023 i volumi delle transazioni acquiring sono cresciuti mid-to-high single digit rispetto allo stesso periodo del 2022 in tutte le geografie, nonostante il sopracitato confronto più difficile, in particolare ad agosto, e la generale debolezza a livello macroeconomico. I volumi acquiring sono cresciuti nelle diverse categorie merceologiche e in tutti i segmenti nel 3trim23 e hanno proseguito il loro trend di crescita a settembre ed ottobre in tutte le geografie.

Tra le principali iniziative dei primi 9 mesi in questo segmento si segnalano: Partnership con ISV, siglate circa 40 nuove partnership nell’ambito delle soluzioni software per i POS e con player specializzati nel 3trim23, raggiungendo così più di 1,100 partner a livello di Gruppo; Estensione dell’offerta dedicata alle PMI nelle diverse geografie con il lancio del SoftPOS in Italia, SmartPay in Austria, la nuova companion app nei paesi nordici e il nuovo digital shop nella DACH region; Annuncio di partnership strategiche premium a livello di Gruppo con importanti enablers eCommerce europei (Shopware, Magento e Prestashop); Estensione dell’offerta dedicata ai clienti LAKA nelle diverse geografie con l’implementazione di nuove funzionalità avanzate di analisi dati nei paesi nordici, insieme a continui sviluppi di funzionalità per i terminali unattended per i settori hospitality e EV charging.

Issuing Solutions, che rappresenta circa il 32% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 789,3 milioni, in crescita del 6,9% a/a. Nei 9M23 sono state gestite 14.269 milioni di transazioni, in crescita del’11,5% a/a, per un valore pari a € 659,6 miliardi, in crescita del 9,4% a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno, in particolare grazie agli International schemes. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 272,8 milioni, in aumento del 4,5% a/a. In particolare, la performance del 3trim23 è stata influenzata da una contribuzione non lineare dei progetti nei diversi trimestri dell’anno.

Digital Banking Solutions, che rappresenta circa il 11% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 268,7 milioni, in crescita dell’1,3% a/a. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 94,6 milioni, in aumento del 3,3% a/a, grazie alla crescita dei volumi e ad una performance positiva delle iniziative di business. Nei 9M23 i Costi Totali ammontano a € 1.181,1 milioni, in crescita del 3,8% a/a, con leva operativa, controllo dei costi e sinergie che hanno parzialmente compensato le pressioni inflazionistiche. In riferimento al terzo trimestre, i Costi Totali ammontano a € 375,9 milioni, in aumento dell’1,3% rispetto al 3trim22.

Al 30 settembre 2023, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è scesa a € 5.348 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 3,1x, in linea con il piano. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x. La weighted average maturity è di circa 3,3 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile pari a circa il 2,84%. Nei primi nove mesi dell’anno l'esecuzione della strategia di Gruppo e la realizzazione delle sinergie annunciate sono progredite in linea con i piani, identificando inoltre ulteriori efficienze e sinergie a seguito dell’integrazione del Gruppo.

Inoltre, nell'ambito della razionalizzazione e della semplificazione del portafoglio annunciata al Capital Markets Day, in data odierna Nexi ha siglato la vendita del business eID nei paesi nordici a IN Groupe, fornitore leader a livello mondiale di identità e servizi digitali sicuri, per un corrispettivo massimo di € 127,5 milioni , di cui una componente upfront pari a € 90 milioni e fino a un massimo di € 37,5 milioni sotto forma di earn-out subordinati al raggiungimento di certi obiettivi finanziari. Questo business, già riclassificato come "asset held for sale" a partire dal 2023, fornisce soluzioni di identità digitale nei paesi nordici a banche, aziende e al settore pubblico e si prevede che genererà c. € 11 milioni di EBITDA run-rate nel 2023. Il closing dell’operazione è previsto entro l’estate del 2024, subordinato a diverse condizioni sospensive, ivi inclusa l’approvazione regolamentare in Danimarca.