Nexi e DAO, arrivano i primi supermercati senza casse

La cooperativa DAO apre i primi supermercati senza casse in Italia a insegna Tuday Conad. Nexi partner tecnologico del progetto

DAO apre il primo supermercato senza casse in Italia: si tratta di un punto vendita con insegna Tuday Conad, che sarà inaugurato a Verona oggi, 8 novembre. Sul tavolo, anche una seconda apertura a Trento. Nexi, la PayTech leader in Europa, ha fornito l’infrastruttura tecnologica indispensabile per la realizzazione di un innovativo flusso di pagamento digitale. Per la prima volta nel nostro Paese, la clientela potrà prelevare dagli scaffali di un punto vendita della Grande Distribuzione i prodotti che intende acquistare e poi uscire senza necessità di passarli al nastro cassa. In tutto il negozio, appositi sensori identificheranno gli articoli scelti e li aggiungeranno al carrello virtuale, fino al momento del checkout.

L’ingresso al punto vendita è libero: durante la spesa, si potranno scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche. Telecamere e bilance intelligenti riconosceranno quanto scelto da ogni cliente, che potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem una volta raggiunta l’area di pagamento. Qui il saldo del carrello avverrà in modo esclusivamente digitale: sarà possibile pagare con carte di credito di ogni circuito oppure con la app “Tuday Prendi & Vai”. Sarà sufficiente scaricarla sul proprio smartphone e registrarsi in pochi passaggi fornendo le informazioni richieste, tra le quali i dati della propria carta di credito. Tutto con la massima sicurezza. Per concludere il pagamento, basterà scansionare il QR code generato in app sotto i totem di uscita.

“Aprire il primo autonomous store italiano è per noi di DAO, la più piccola delle Cooperative della famiglia CONAD, motivo di grande soddisfazione e orgoglio", ha affermato Alessandro Penasa, CEO di DAO. "Lo è perché è un passo importante che realizziamo con il nostro stile: nella relazione col territorio, fatta anche di piccoli negozi di prossimità, e nelle relazioni stabili che costruiamo con i nostri stakeholders. Abbiamo centrato l’obiettivo contando su una grande squadra. E Nexi fa parte di questa squadra da anni, in crescendo. Dialoghiamo da tempo e abbiamo rafforzato la nostra collaborazione un paio d’anni fa, con un progetto assai significativo di integrale revisione dei sistemi POS sulla rete. E ora, nel momento della sfida più importante, non abbiamo dovuto cercare altrove. Con Nexi abbiamo risolto un dilemma particolare per un negozio cashierless: costruire un sistema di pagamento, o meglio, più sistemi (qualunque sia la volontà del cliente), tanto evoluti e fluidi da renderli invisibili. Come la migliore tecnologia dev’essere: uno strumento al servizio del business”.

Infatti, la nuova modalità di fare la spesa è resa possibile da Nexi: la PayTech ha realizzato per DAO l’infrastruttura tecnologica che consente questo processo d’acquisto e pagamento chiamato “invisible payments”. L’identificazione dei prodotti comprati dal cliente e la procedura di addebito vengono gestiti da XPay, il gateway di pagamento di Nexi.

“Questo progetto è un’altra prova concreta della nostra capacità di offrire esperienze d’acquisto pratiche e innovative delle quali il pagamento diventa una parte integrante, sempre più comodo e veloce, oltre che sicuro", ha dichiarato Dirk Pinamonti, Head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi. "Investiamo costantemente in tecnologia proprio per mettere a disposizione del mercato le migliori soluzioni possibili, capaci di rispondere ai nuovi trend di mercato: siamo orgogliosi che una cooperativa così radicata sul territorio e aperta all’innovazione come DAO abbia scelto la nostra infrastruttura per realizzare i primi supermarket senza casse in Italia”.

Il supermercato di Verona si estende su una superficie di circa 200 metri quadri e si inserisce in un contesto di prossimità e spesa di vicinato che DAO ha sempre promosso e valorizzato. Allo stesso modo, lo store di Trento rispecchierà la visione imprenditoriale della cooperativa. Gli store metteranno a disposizione della clientela tutta la qualità dei prodotti Conad e le novità del format Tuday, garantendo inoltre un processo di acquisto innovativo e più comodo, che rende più fluida l'esperienza di spesa.