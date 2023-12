Nexi entra nei Dow Jones Sustainability Indeces Wolrd e Europe

Nexi, confermata ai vertici della sostenibilità: il Gruppo si inserisce nei Dow Jones Sustainability Indeces Wolrd e Europe

Nexi entra nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) e nel Dow Jones Sustainability Index Europe, confermandosi ai vertici della sostenibilità a livello mondiale. Diffusi sin dal 1999, gli indici di sostenibilità di Standard & Poor’s Global, la principale società mondiale di rating, benchmark e analisi, determinano una classifica delle migliori aziende quotate basata su criteri di sostenibilità di tipo ambientale, sociale e di governance a lungo termine.

Nello specifico, il Dow Jones Sustainability World Index traccia la performance del top 10% delle circa 2.500 maggiori aziende quotate all’interno del S&P Global Broad Market Index, mentre il Dow Jones Sustainability Europe Index traccia la performance del top 20% delle circa 600 maggiori del continente europeo. La valutazione ottenuta in base ai risultati del Global Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, principale punto di riferimento a livello globale nell’ambito della sostenibilità, determina le aziende da inserire nei prestigiosi indici DJSI.



Nel 2023 Nexi ha ottenuto uno score nel S&P CSA di 65/100 nel segmento Diversified Financial Services. “L’inserimento sia nel Dow Jones Sustainability World Index che nel Dow Jones Sustainability Index Europe è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia il costante impegno di Nexi nell’integrare le tematiche ambientali, sociali e di governance nella propria strategia aziendale e nel progredire con l’attuazione di azioni rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ESG aziendali” commenta Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group. “Questo importante traguardo è anche la conferma dell’efficacia del nostro approccio nelle politiche di sostenibilità applicate trasversalmente a tutto il Gruppo”.