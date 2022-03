Nexi, Luisa Torchia lascia il Cda dopo la nomina in Generali

Luisa Torchi si dimette dal Cda di Nexi

Luisa Torchia, amministratore indipendente, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Nexi. Torchia non è membro di alcun comitato né possiede azioni della società.

Lo rende noto la società, spiegando che "le dimissioni sono dovute all'assunzione di analoga carica di amministratore" presso Generali per il rispetto del divieto di interlocking. Il consiglio di amministrazione di Nexi, si legge nella nota stampa, "ringrazia Luisa Torchia per l'impegno profuso e per il contributo apportato in questi anni all'interno del board della società”.