Nexi: nel 2022 +7,1% dei Ricavi e forte crescita dell'EBITDA

Nexi: balzo dei Ricavi a € 3.260 milioni, +7,1% rispetto al 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha approvato i risultati finanziari consolidati al 31 dicembre 2022. Nel quarto trimestre del 2022, i volumi delle transazioni acquiring hanno registrato una crescita a doppia cifra in tutte le geografie, nonostante un confronto a/a più difficile, grazie alla solida performance dei volumi dei consumi ad alto impatto in tutte le aree geografiche. Il valore delle transazioni delle PMI ha continuato a crescere più velocemente rispetto ai grandi merchants, contribuendo così positivamente alla crescita dei ricavi. Inoltre, nel 2023 si è verificata un'accelerazione della crescita dei volumi in tutte le aree geografiche, raggiungendo il +17% a/a nel 2023.

"Il 2022 si è confermato un altro anno di crescita solida e profittevole in tutti i nostri business e nelle diverse aree geografiche, facendo registrare un’eccezionale evoluzione dei margini e un’accelerazione della generazione di cassa, nonostante la complessa situazione macroeconomica", ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group. "Abbiamo inoltre fatto grandi progressi nel percorso d’integrazione e trasformazione del Gruppo Nexi, con investimenti in tecnologia, competenze e innovazione, rafforzando al contempo il nostro portfolio di business mediante acquisizioni e cessioni mirate".

"Il 2022 è stato un anno significativo anche dal punto di vista delle nostre iniziative in ambito ESG dove abbiamo ulteriormente migliorato i nostri rating, confermando la nostra posizione alla guida del settore a livello globale. Iniziamo il 2023 determinati a crescere ancora in tutte le geografie, aumentando ulteriormente la marginalità e la generazione di cassa. Al contempo, continueremo ad essere molto rigorosi nell’allocazione del capitale, focalizzando e rafforzando ulteriormente il nostro portafoglio per accelerare la crescita, come dimostra la partnership strategica appena siglata con Banco Sabadell che ci consentirà di entrare in un mercato particolarmente attrattivo come quello spagnolo", ha concluso Bertoluzzo.

Nel 2022, il Gruppo ha conseguito solidi risultati finanziari e raggiunto l'ambition 2022 precedentemente annunciata, nonostante l’inattesa e sfidante situazione macroeconomica. In particolare, i ricavi si sono attestati a € 3.260,0 milioni, in crescita del 7,1% rispetto al FY21 (+7,8% a/a escludendo Ratepay). L'EBITDA è stato pari a € 1.612,8 milioni, in crescita del 14,2% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA Margin si è attestato al 49%, con un incremento di 311 punti base rispetto al FY21. Nel quarto trimestre del 2022, i ricavi si sono attestati a € 879,5 milioni, in crescita del 4,0% rispetto al 4trim21 (+5,9% a/a escludendo Ratepay).

L’EBITDA è stato pari a € 451,6 milioni, in aumento del 8,7% rispetto al 4trim21, e l’EBITDA Margin ha raggiunto il 51%. A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nel 2022 sono stati registrati i seguenti risultati: Merchant Solutions, che rappresenta circa il 54% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 1.774,0 milioni, +10,0% a/a. Nel FY22 sono state gestite 16.288 milioni di transazioni, in crescita del 15,4% a/a, per un valore di transazioni processate pari a € 765,7 miliardi, +13,7% a/a. Durante l’anno, il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie agli International schemes, la base clienti e il numero di terminali hanno continuato a crescere.

In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 468,1 milioni, in aumento del 3,3% a/a, nonostante un confronto più difficile rispetto al 4trim21. In particolare, rispetto all’anno precedente, l’andamento del trimestre ha risentito di un graduale rallentamento della performance di Ratepay in DACH e di una diversa ripartizione trimestrale delle scheme fees e dei compensi alle banche in Italia nel 2021. Escludendo Ratepay, i ricavi nel trimestre sono cresciuti del 6.9% a/a.

Tra le principali iniziative dell’anno in questo segmento si segnala la continua evoluzione commerciale delle proposte digitali per le PMI (SmartPOS in Italia, SmartPay in DACH); le partnership con ISVs, ovvero le collaborazioni con i leader di mercato e i vertical specialist che hanno mostrato continui progressi in tutte le aree geografiche, consentendo l’acquisizione di nuovi importanti clienti nei settori wellness e biglietteria; il lancio del SoftPOS, la soluzione tap-on-phone che sta mostrando buoni risultati commerciali nei paesi nordici, Grecia e Ungheria e di cui è in preparazione il lancio in altri mercati; Easy eCommerce collecting PSP, l’offerta ha continuato a registrare una forte performance nei paesi nordici e un’accelerazione in Germania e l'offerta LAKA omnicanale nell’ambito delle soluzioni omnicanale e verticali, grazie alla quale sono stati registrati numerosi successi commerciali nei diversi mercati e settori.

Issuing Solutions rappresenta, invece, circa il 31% dei ricavi complessivi del Gruppo e ha registrato ricavi pari a € 1.024,6 milioni, in crescita del 4,9% a/a, impattata dalla rinegoziazione di un contratto nei paesi nordici precedentemente comunicata. Nel FY22 sono state gestite 17.620 milioni di transazioni, in crescita del 15,0% a/a, per un valore pari a € 826,1 miliardi, in crescita del 12,0% a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno in particolare grazie agli International schemes. Inoltre, è stata ottenuta una vittoria strategica in Germania con Commerzbank nell’ambito del digital processing e dei servizi a valore aggiunto, a dimostrazione del potenziale di crescita di Nexi in Europa. In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 277,6 milioni, in aumento del 3,9% a/a. In particolare, la performance trimestrale è stata influenzata dalla diminuzione di progetti bancari in Europa sud-orientale.

Infine, Digital Banking Solutions rappresenta circa il 14% dei ricavi complessivi del Gruppo e ha registrato ricavi pari a € 461,4 milioni, in crescita del 1,3% a/a. In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 133,7 milioni, in crescita del 7,1% a/a, soprattutto grazie a progetti nelle varie aree geografiche. Ci sono stati buoni progressi riguardo ai Corporate Payments Gateway e una continua crescita dei volumi nell’Open Banking.

Nel 2022 i Costi Totali ammontano a € 1.647,2 milioni, in crescita dell’0,8% a/a, sotto controllo grazie alla leva operativa e alla realizzazione di sinergie, nonostante la crescita dei volumi e del business. In riferimento al quarto trimestre, i Costi Totali ammontano a € 427,8 milioni, in diminuzione dello 0,5% a/a. Si conferma inoltre il forte focus del Gruppo sugli investimenti in tecnologia e innovazione, con i Capex totali che si attestano a € 527 milioni nel 2022, pari al 16% dei ricavi. In particolare, € 173 milioni, sono relativi a iniziative di trasformazione e di integrazione, e € 354 milioni sono relativi ad investimenti per la continua innovazione ordinaria di prodotti e servizi, per il mantenimento di elevati standard di qualità e sicurezza e per acquisti di POS e ATM.

I costi non ricorrenti registrati sotto l’EBITDA hanno registrato una significativa decrescita e si sono attestati a € 245,3 milioni nel FY22, con una significativa riduzione dei costi di trasformazione e di integrazione pari a € 157,1 milioni, -44% rispetto al 2021. L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato nel FY22 è pari a € 693,2 milioni con un utile per azione normalizzato di € 0,53, in crescita del 15% su base annua. Nel corso dell'anno il Gruppo ha registrato un una forte performance dell’EBITDA meno Capex e non-recurring cash items in aumento del 56% a/a. L’excess cash generation è stata pari a € 393,8 milioni nel FY22. Al 31 dicembre 2022, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a € 5.396 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,3x. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,9x, in linea con il piano.

Coerentemente con gli obiettivi finanziari di medio-lungo termine annunciati durante il Capital Markets Day, la guidance del 2023 si basa sul perimetro di Gruppo che riflette sia le recenti operazioni di M&A chiuse (acquisizione dei merchant book di BPER e di ISP in Croazia, vendita del non-SEPA business e del Customer Desk in Grecia), sia alcuni assets classificati sotto l’EBITDA come "held for sale" (Ratepay e Nets DBS). Considerando il perimetro Capital Markets Day, il Gruppo ha registrato nel FY22 ricavi pari a € 3.143 milioni, in aumento dell’8,0% a/a, e un EBITDA pari a € 1.592 milioni, in aumento del 15,3% a/a, con un EBITDA Margin del 51% (in crescita di 320 punti base rispetto all’anno precedente).

Nexi conferma la Guidance 2023 in linea con l’ambition a medio-lungo termine presentata al CMD: Ricavi oltre il 7% di crescita a/a; EBITDA oltre il 10% di crescita a/a; Excess cash generation pari almeno a € 600 milioni; Leva finanziaria netta di circa 3.0x l’EBITDA (circa 2.7x l’EBITDA incl. le run-rate synergies) includendo l’acquisizione del merchant book di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23); Utile per azione normalizzato di oltre il 10% di crescita a/a.