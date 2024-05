Nexi, ricavi in crescita del 6% a € 781,6 milioni nel primo trimestre 2024

Nexi, risultati primo trimestre 2024: ricavi in crescita a 781,6 milioni di euro. EBITDA a 361,7 milioni di euro (+8,6%)

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha approvato in data 8 maggio i risultati finanziari consolidati al 31 marzo 2024. Nel primo trimestre del 2024 i ricavi si sono attestati a € 781,6 milioni, in crescita del 6,0% rispetto al 1trim23 e l’EBITDA è stato pari a € 361,7 milioni, in aumento dell’8,6% rispetto al 1trim23. L’EBITDA margin ha raggiunto il 46%, con un incremento di 112 punti base rispetto al 1trim23, anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie di costo alla luce dell’integrazione del Gruppo.

A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nel 1trim24 sono stati registrati i seguenti risultati:

Merchant Solutions - che rappresenta circa il 56% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi pari a € 437,7 milioni, +6,8% a/a, con l’eCommerce in crescita a doppia cifra grazie ad una crescita accelerata della base clienti e dei volumi. Nel 1trim24 sono state gestite 4.514 milioni di transazioni, in crescita del 9,5% a/a, per un valore pari a € 192,5 miliardi, +5,0% a/a. Durante il trimestre si è registrata una continua crescita dei volumi sales degli international schemes in tutte le geografie, in particolare è stata registrata una crescita a doppia cifra a/a nella DACH region e high single-digit in Italia. Nel 1trim24, i volumi delle transazioni acquiring delle PMI hanno continuato a crescere grazie all’ampliamento della base clienti, in particolare in Italia e nella DACH region. Nexi è fermamente convinta che la convergenza tra pagamenti digitali e software per le PMI sia un tema che contribuirà a definire il settore nei prossimi anni. Di conseguenza, Nexi continua a rafforzare la propria posizione di “partner di riferimento” in Europa per i best-in-class ISVs locali, con oltre 500 partner ISV in 8 mercati e soluzioni POS già vendute dai canali Nexi nei Nordics e in Germania, che verranno estese nel tempo anche ad altri mercati e verticali.

Issuing Solutions - che rappresenta circa il 33% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi nel 1trim24 pari a € 257,6 milioni, in crescita del 5,2% a/a. La crescita è stata sostenuta principalmente dalla performance in Italia che ha beneficiato dell’accelerazione dell’international debit. Durante il trimestre sono state gestite 4.737 milioni di transazioni, in crescita del’8,2% a/a, per un valore pari a € 207,9 miliardi, in crescita del 4,6% a/a.

Digital Banking Solutions - che rappresenta circa l’11% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi pari a € 86,3 milioni, in crescita del 4,3% a/a, sostenuta dalla crescita dei volumi e dall’impatto positivo delle nuove iniziative. In particolare, nel primo trimestre Nexi ha lanciato una nuova soluzione antifrode a livello europeo per i bonifici SEPA e i pagamenti istantanei (FPAD) di EBA Clearing. Nel 1trim24 i Costi Totali ammontano a € 419,9 milioni, con una crescita del 3,8% a/a, principalmente grazie alla leva operativa e alla realizzazione di efficienze e sinergie, nonché ad alcuni effetti di phasing, nonostante l’aumento dei volumi e del business e la pressione inflazionistica.

Al 31 marzo 2024, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è scesa a € 5.035 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 2,8x. La weighted average maturity del debito è pari a circa 2,8 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile rispetto al FY23, pari a circa 2,86%. In riferimento al debito in scadenza nel periodo 2024-2025 pari a circa 1,3 miliardi, Nexi conferma i propri piani di rimborso totale con la liquidità esistente; in particolare si evidenzia che circa € 220 milioni sono già stati ripagati ad aprile 2024.