Nexi: siglato accordo con BANCOMAT per una nuova infrastruttura tecnologica

Nexi: al via la parnership con BANCOMAT per la costruzione di una nuova infrastruttura tecnologica centralizzata

In un'epoca in cui la digitalizzazione dell'economia è in costante ascesa, BANCOMAT e Nexi annunciano un accordo per ridefinire il panorama dei pagamenti digitali in Italia. Attraverso la firma di un contratto pluriennale, le due aziende si impegnano a costruire una nuova infrastruttura tecnologica centralizzata, progettata per ottimizzare l'offerta di servizi di pagamento innovativi e ad alto valore aggiunto. Questa nuova infrastruttura non solo consentirà alle banche e agli operatori del mercato dei pagamenti di abbreviare i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti e servizi, ma permetterà anche di ampliare l'offerta complessiva.

Un aspetto cruciale è la semplificazione dei processi e un maggiore controllo, il tutto senza compromettere l'economicità. Inoltre, si prevede che il nuovo Centro Applicativo BANCOMAT faciliti il dialogo tra i punti vendita fisici e virtuali e i terminali ATM, garantendo un maggiore controllo sulla catena del valore e facilitando l'innovazione e l'adeguamento normativo. L'accordo non si ferma qui: BANCOMAT e Nexi hanno già in mente ulteriori evoluzioni future, che promettono di offrire ai clienti una gamma di servizi all'avanguardia e in linea con le migliori pratiche internazionali del settore. Questa offerta includerà servizi anche nell'ambito dell'e-commerce, pensati per soddisfare le esigenze sia dei consumatori comuni sia di segmenti di mercato più specifici e di dimensioni più ridotte.

Per BANCOMAT, questo accordo rappresenta un passo fondamentale nell'innovazione dei propri servizi, a vantaggio sia dei propri clienti che dell'intero mercato. Alessandro Zollo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BANCOMAT, sottolinea l'importanza di questa iniziativa: "La sottoscrizione di questo contratto con Nexi è in continuità con il percorso d’innovazione avviato e conferma il ruolo di leader che BANCOMAT intende mantenere e rafforzare nell’evoluzione del settore dei pagamenti digitali. Lo sviluppo di nuovi servizi all’avanguardia andrà a beneficio dell’intero sistema economico e finanziario e ci posizionerà al centro della trasformazione digitale del Paese".

Da parte sua, Nexi vede in questo accordo una conferma della sua leadership tecnologica nel settore dei pagamenti digitali. Andrea Mencarini, Issuing Solutions Director di Nexi, ha concluso: "L’accordo con BANCOMAT è una testimonianza concreta della nostra leadership tecnologica, rafforzatasi ulteriormente a seguito dell’integrazione con SIA, capace di rispondere a qualsiasi esigenza del mercato e di portare benefici concreti all’intero sistema. Per Nexi rappresenta un altro passo nel percorso di trasformazione del mondo dei pagamenti digitali, sempre più diffusi anche in Italia e ormai fondamentali per la digitalizzazione dell’economia del nostro Paese".