Novartis, nel 2021 +4% di fatturato e utile di 24mld di dollari

I numeri del gruppo Novartis nel 2021 presentati a Basilea

Nel 2021 Novartis realizza una crescita a una singola cifra media, con un’espansione del margine e progressi nella sua solida pipeline. Nel quarto trimestre il fatturato è cresciuto del +6% e il risultato operativo core è aumentato del 12%. Il fatturato di Innovative Medicines è cresciuto del 7% e il risultato operativo core del 15% .

Il fatturato di Sandoz è cresciuto del 2% e il risultato operativo core è rimasto in linea con quello dell’anno precedente. Nell’intero anno, la crescita del fatturato è stata del +4%, trainata dalla solida performance di Innovative Medicines (IM) che è cresciuta del +6%. Sandoz ha visto una flessione del -2% .

Il risultato operativo è cresciuto del 13% grazie soprattutto all’incremento del fatturato, alla produttività e ai benefici derivati da minori spese legali. Il risultato operativo core è cresciuto del 6% con un aumento del margine di IM al 36,2%.

L’utile netto è stato di 24 miliardi di dollari, ottenuto anche grazie ai guadagni derivanti dal disinvestimento delle azioni in Roche (14,6 miliardi di dollari)

L’utile netto per azione è stato di 6,29 dollari trainato soprattutto dal risultato operativo core, con un lieve impatto dovuto al minore reddito core a seguito del disinvestimento azionario in Roche

Il free cash flow è di 13,3 miliardi di dollari (+14% in dollari). Vendute azioni al portatore Roche per 20,7 miliardi di dollari. Avviato un buyback azionario fino a 15 miliardi di dollari, in linea con le priorità di allocazione del capitale.

Tappe fondamentali nel quarto trimestre sono state l’approvazione di Leqvio negli Stati Uniti come prima e unica terapia siRNA per abbassare il colesterolo LDL. È stata anche esercitata l’opzione di acquistare la licenza di Ensovivep, a seguito dei dati positivi di Fase II nel trattamento del COVID-19 (gennaio 2022).

Previsioni per il 2022

Per il fatturato e il risultato operativo core del Gruppo si prevede una crescita a singola cifra media. Per il fatturato di IM si prevede una crescita a singola cifra media; per il risultato operativo core si prevede una crescita a una cifra, tra media e alta, superiore a quella del fatturato.

Commentando i risultati del trimestre, il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha dichiarato: "Novartis ha realizzato un altro anno di solide performance operative con una crescita a singola cifra media, un'espansione dei margini e un forte free cash flow. I nostri driver di crescita sul mercato continuano a offrire buoni risultati nelle diverse aree geografiche, sostenendo la nostra fiducia nelle prospettive di crescita a medio e lungo termine. Nonostante alcune battute d'arresto della pipeline, abbiamo raggiunto importanti pietre miliari dell'innovazione, tra cui: Entresto, 177Lu-PSMA-617, iptacopan, Kisqali e Leqvio. Guardando al futuro, siamo concentrati sugli sviluppi della nostra pipeline e delle piattaforme tecnologiche chiave, che comprendono più di 20 asset con importanti potenzialità, da approvare entro il 2026. Manteniamo un equilibrio tra le nostre priorità di allocazione del capitale mentre continuiamo a investire nell'innovazione, remunerando il capitale ai nostri azionisti".