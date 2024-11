Octopus Energy, lanciati gli Energy Break per un consumo più sostenibile

Octopus Energy, al via gli Energy Break per incentivare i clienti a spostare i consumi fuori dalle fasce di picco con uno sconto sulla bolletta

Octopus Energy, la compagnia energetica che punta a rendere l'energia rinnovabile accessibile grazie all'uso della tecnologia, ha introdotto in Italia gli Energy Break, eventi di flessibilità pensati per spostare i consumi fuori dalle fasce orarie di picco, quando la domanda di elettricità è elevata. I partecipanti a queste iniziative riceveranno un credito sulla bolletta.

Durante gli Energy Break, i clienti sono invitati a ridurre i consumi in orari specifici, alleggerendo così il carico sulla rete elettrica nelle sue ore di maggiore utilizzo. Spegnendo luci e posticipando l'uso di elettrodomestici come lavatrici o forni, coloro che raggiungono l’obiettivo ricevono uno sconto in bolletta. Questa pratica aiuta a migliorare la stabilità e l’efficienza del sistema energetico. Le prime sessioni in Italia, svoltesi a ottobre, hanno ottenuto un grande successo, con oltre 25.000 adesioni. La maggior parte dei partecipanti ha ridotto i propri consumi del 20% rispetto ai 10 giorni precedenti.

Nel corso delle due ore di Energy Break, i partecipanti hanno accumulato un risparmio economico di oltre 70.000€, mentre il risparmio energetico complessivo ha raggiunto gli 8 MWh, pari all'energia consumata da 10.000 lavatrici o da circa 100.000 ore di streaming.

L’obiettivo di queste sessioni non è solo la riduzione dei costi in bolletta, ma anche incentivare i clienti a spostare i consumi verso le ore in cui l'energia è più abbondante e rinnovabile, contribuendo a diminuire il carico sulla rete e favorendo l'utilizzo di fonti energetiche sostenibili.

“Le iniziative come gli Energy Break, supportate dalla tecnologia, permettono alle persone di dare un contributo concreto alla rete, spostando i consumi verso orari più sostenibili, e al contempo di risparmiare sulla bolletta”, ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia. “Il riscontro che abbiamo ricevuto dai nostri clienti è stato eccezionale, sia per il numero di partecipanti che per l’entusiasmo espresso sui social. Questo dimostra che le persone sono pronte a contribuire a una rete più pulita ed economica. Questo è solo l'inizio per promuovere la flessibilità energetica: se iniziative come questa venissero estese a tutti i clienti con contatori intelligenti in Italia, si potrebbe ottenere una riduzione dei consumi di 1,7 GW per un'ora, pari quasi al doppio della capacità delle centrali a carbone in Sardegna e alla potenza necessaria per alimentare circa 16 milioni di case per un'ora".