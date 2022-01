Omnicom PR Group Italia, nel 2021 forte crescita di onorari e fatturato

Omnicom PR Group Italia: nel 2021 forte crescita a doppia cifra di fatturato e onorari. L’organico supera le 140 persone

Prosegue la crescita di Omnicom PR Group Italia, società di consulenza strategica in comunicazione nata dalla partnership tra FleishmanHillard, Ketchum e Porter Novelli. Il 2021 rispetto al 2020 ha registrato un forte aumento a doppia cifra del fatturato, degli onorari e dell’organico, quest’ultimo cresciuto del 20%.

I servizi legati alla gestione della reputazione, alla comunicazione del ruolo sociale della marca e alla trasformazione digitale hanno avuto un impatto particolarmente significativo sull’anno appena trascorso mentre tra i settori merceologici si sono distinti farmaceutico, food & beverage, automotive, tecnologia, servizi finanziari e professionali.

“Grazie ai nostri talenti, clienti e partner il 2021 si è rivelato l’anno migliore di sempre per le nostre attività in Italia. La nostra ambizione di aiutare le aziende a migliorare il proprio business, esercitando contemporaneamente un impatto positivo sul pianeta e nelle comunità in cui operano, è risultata molto apprezzata. Non solo, l’anno appena concluso ci ha reso orgogliosi di aver ricevuto riconoscimenti per campagne create con lo scopo di aiutare specifiche fasce della popolazione a superare l’isolamento prima fisico e poi mentale dettato dalla pandemia”, afferma Massimo Moriconi, Amministratore Delegato di Omnicom PR Group Italia.

“La comunicazione oggi più che mai – continua Moriconi – può essere decisiva nella creazione di ambienti utili a favorire la considerazione di punti di vista differenti, cambiamenti culturali e comportamenti virtuosi. Spesso le aziende sono i luoghi dove questo può accadere prima che in altri contesti della vita di ogni giorno. In tale ottica, la comunicazione interna sarà un asset sempre più importante sia per il business della marca sia per la società in cui essa opera”.

Omnicom PR Group Italia nel 2021 è stata premiata per il proprio lavoro agli EMEA Sabre Awards, ICCO Global Awards, Effie Awards Italy, UNA Premio Assorel e Next Generation PR World Cup di ICCO.