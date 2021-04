Open Banking: Nexi sigla accordo strategico con Fiskl

Finistauri, Nexi: "Il nostro ecosistema per l’Open Banking si arricchisce di un servizio ideale per acquisire e fornire assistenza alle piccole imprese: la categoria a crescita più elevata”

Nexi, la PayTech di riferimento nei pagamenti digitali a livello europeo, annuncia un’importante partnership con Fiskl, piattaforma mobile che offre alle piccole imprese un’ampia suite di funzionalità per la gestione quotidiana delle finanze aziendali e dell’accounting.

L’accordo prevede che Fiskl entri a far parte di Nexi Open, l’ecosistema di servizi Open Banking di Nexi: le banche partner della PayTech, da oggi, potranno mettere a disposizione delle imprese proprie clienti una serie di servizi innovativi -tramite una soluzione best in class- per la gestione della contabilità a partita doppia, delle fatture e dei pagamenti.

“Questo accordo permetterà alle banche nostre partner di semplificare la vita delle proprie aziende clienti perché consentirà agli istituti di fare data intelligence in maniera più precisa, facilitando così l’offerta alle imprese di servizi su misura e ampliando, di conseguenza, la capacità di acquisizione e fidelizzazione – commenta Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi – Il nostro ecosistema per l’Open Banking si arricchisce di un servizio ideale per acquisire e fornire assistenza alle piccole imprese: la categoria a crescita più elevata”.

Gli istituti di credito, inoltre, potranno sfruttare le API e il Data Engine di Fiskl per aggiungere funzionalità direttamente nella propria piattaforma di online e mobile banking, riducendo così il time-to-market e arricchendone l’offerta digitale.

"La collaborazione con Fiskl consentirà alle Banche Partner di Nexi di sfruttare le nostre API e la nostra piattaforma SaaS per ottenere dati finanziari in tempo reale e completamente riconciliati, così da ampliare la propria offerta di servizi digitali a vantaggio delle piccole imprese - dichiara Alina Lapusneanu, amministratore delegato di Fiskl. "Fornire servizi bancari digitali end-to-end che includono operazioni bancarie, fatturazione, pagamenti e prestiti in un'unica esperienza per i clienti delle piccole imprese consentirà alle Banche Partner di Nexi di rafforzarsi nel mercato bancario europeo, sempre più competitivo".

La partnership tra Nexi e Fiskl offre quindi alle Banche l'opportunità di semplificare e automatizzare i processi finanziari delle piccole imprese, di ampliare la gamma dei servizi forniti e di diventare così il vero centro della vita finanziaria dei propri clienti.