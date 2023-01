Open Fiber è "Top Employer Italia" e "Great Place to Work"

Doppio riconoscimento per Open Fiber, che si conferma “Top Employer Italia” e “Great Place to Work”

Diversità, equità e inclusione, sostenibilità e innovazione, le parole chiave di una politica aziendale centrata sul benessere e sulla cura delle persone. Ed è proprio grazie a questa costante attenzione che Open Fiber inaugura il 2023 con due importanti riconoscimenti: “Top Employer Italia” e “Great Place to Work”. Il primo riguarda l’eccellenza delle HR Best Practice. La Certificazione Top Employer viene, infatti, rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che analizza in profondità 20 diversi topic tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing. Il secondo è un’attestazione della qualità degli ambienti di lavoro e delle migliori pratiche fondate sulla centralità della persona. Empatia e ascolto sono tra gli aspetti fondamentali che hanno contribuito all’ottenimento delle due certificazioni.

I due riconoscimenti arrivano in un momento di forte crescita: l’azienda continua, infatti, ad assumere e ad investire sui suoi dipendenti attraverso programmi di formazione, piani di welfare e caring. Il 2022 ha visto, in particolare, il lancio di “My Fiber Place”: non solo una Intranet aziendale, ma anche un luogo di condivisione e informazione dove partecipare attivamente alla vita in azienda. Un’altra significativa novità è l’arricchimento della piattaforma Employee Assistance Program che già da due anni offre servizi di consulenza legale, fiscale e counceling psicologico a tutti i dipendenti.

Nel corso dell’anno è stato lanciato anche il programma “Unici nel Connettere”, il cui obiettivo è promuovere e sostenere i principi di diversità, equità e inclusione attraverso l’adozione di pratiche organizzative e gestionali caratterizzate dal rispetto di ciascun individuo senza discriminazioni. Dalla valorizzazione dei talenti alla parità di genere, dall’attenzione verso le disabilità fino alle iniziative per il bilanciamento vita-lavoro, Open Fiber vuole essere il vettore che connette le diversità e offre a tutti le stesse opportunità.

"Open Fiber è una realtà dinamica, un crogiolo di ricchezza professionale e umana, ogni singola persona gioca un ruolo chiave nel processo di crescita e innovazione. Il riconoscimento anche quest’anno delle certificazioni Top Employer e Great Place to Work è motivo di orgoglio e soddisfazione e testimonia il forte ingaggio di tutte le nostre persone" spiega Ivan Rebernik, Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Open Fiber. "Abbattere il digital divide e le disuguaglianze tra i territori, permettendo la crescita socio-economica anche dei piccoli comuni, è la mission che guida i comportamenti di tutti coloro che lavorano in Open Fiber".

Open Fiber nasce, infatti, con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura di rete in fibra ottica che connetta tutto il Paese. Ad oggi l’azienda ha portato la rete ultra-broadband ad oltre 15 milioni di unità immobiliari. Un’impresa sfidante che non può prescindere dalla passione delle persone che ogni giorno vi partecipano.