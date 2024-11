Open Fiber e Unifiber: siglato accordo per il Piano 'Italia a 1 Giga' nel Lazio

Open Fiber: firmato accordo con Unifiber per lo sviluppo del Piano 'Italia a 1 Giga' nel Lazio

Un passo importante verso la riduzione del digital divide e l’accesso diffuso alla connettività ultraveloce: Open Fiber e Unifiber hanno siglato una partnership strategica per lo sviluppo del piano “Italia a 1 Giga” nel Lazio. L’accordo permetterà a Open Fiber, leader italiano nella rete in fibra ottica FTTH, di utilizzare le infrastrutture già esistenti di proprietà di Unifiber, joint venture di Unidata e CEBF, al fine di espandere la rete FTTH nella Regione.

L'iniziativa rientra nel piano di intervento pubblico per la Strategia italiana della Banda Ultra Larga, sostenuta dai fondi PNRR, e punta a favorire l'accesso alle connessioni a banda larga nei territori locali, riducendo così il divario digitale e supportando l’accesso a servizi essenziali per cittadini e imprese. Gli interventi copriranno diverse località, tra cui Bracciano, Colleferro, Albano, Monterotondo, Vetralla, Palombara Sabina, Marcellina, Moricone, Ladispoli, Cisterna di Latina, Formello, Anguillara, Valmontone, Monterosi e Mentana.

“L’obiettivo principale di Open Fiber è creare un'infrastruttura di rete capace di fornire connettività ultraveloce a tutti i cittadini, e accordi come questo sono fondamentali per accelerare lo sviluppo della Regione grazie alla nostra rete in FTTH. La nostra infrastruttura, infatti, è in grado di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo con il massimo delle performance su tutti i dispositivi. In questo modo cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni potranno accedere senza interruzioni a lavoro da remoto, didattica online, servizi pubblici, telemedicina, domotica e intrattenimento”, ha commentato Nicola Grassi, Direttore Technology di Open Fiber.

Marcello Vispi, CEO di Unifiber, ha aggiunto: "Unifiber è nata con l'intento di velocizzare la messa a disposizione della migliore tecnologia di accesso ad Internet in aree che altrimenti sarebbero rimaste escluse e relegate allo stato di digital divide. Ma questa annunciata oggi è un'iniziativa particolarmente rilevante per accelerare questo processo virtuoso, con tutto il vantaggio che ne consegue per le aziende e i cittadini accolti e ricompresi nel nostro grande progetto".

Con questo accordo, Open Fiber e Unifiber rafforzano il loro impegno per trasformare il Lazio in una regione all’avanguardia della Gigabit Society, portando la fibra ultraveloce anche nelle aree meno connesse e contribuendo a costruire un’infrastruttura che risponde agli obiettivi del Digital Compass europeo.