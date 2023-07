Open Fiber: promossa sulle politiche di Diversity, Equity e Inclusion

Open Fiber, ottenuta la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere

L’attenzione alle persone e la valorizzazione delle loro unicità è da sempre un punto di forza e ricchezza per Open Fiber, che in questi giorni ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022. La certificazione, rilasciata dopo un’attenta analisi delle politiche che l’Azienda ha adottato per la Parità di Genere nell’ambito della Diversità, Equità e Inclusione (DE&I), arriva subito dopo la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) e la certificazione secondo lo standard ISO 50001, confermando l’importanza del percorso intrapreso sui temi DE&I e l’impegno di Open Fiber negli ambiti relativi alla sostenibilità e alla gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance.

L’azienda agisce concretamente per creare un ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo in cui siano favorite le relazioni interpersonali basate sui principi di Diversità, Equità e Inclusione. Ne sono un esempio le politiche di pari opportunità in tutte le fasi di crescita, dall’ingresso fino allo sviluppo professionale, oltre alle numerose iniziative per tutte le famiglie promosse all’interno del programma di Welfare aziendale, che hanno l’obiettivo di supportare le persone nella gestione del work-life balance; il sostegno a progetti di spessore nazionale per promuovere le pari opportunità; gli eventi di sensibilizzazione e formazione sulla rilevanza di una cultura inclusiva e il nuovo accordo di Fiber Working. Alcune di queste iniziative sono parte del più ampio programma "Unici nel connettere", volto a sostenere una cultura e un ambiente di lavoro inclusivi e open-minded, dove l’eccellenza è frutto delle preziose complementarità delle persone.

"Questa certificazione", dichiara Ivan Rebernik, Direttore Personale, Organizzazione e Servizi, "costituisce un traguardo significativo nel nostro percorso verso l’eccellenza. La sostenibilità in Open Fiber si declina anche attraverso Diversità, Equità e Inclusione, fattori che generano impatto positivo su ambiente, persone e risultati. Continueremo a impegnarci per valorizzare le unicità e fare della diversità un volano di business".